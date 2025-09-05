為了陶喆...2男神演員出海　全體人員船上暈到狂吐

記者蔡琛儀／台北報導

陶喆推出睽違12年的新專輯，新歌〈微塵〉MV由億萬導演殷振豪操刀，李銘忠、曾敬驊出演，以海上漂泊為主軸，刻劃人類在極端環境中的無助與求生意志，映照文明在宇宙下的渺小。陶喆形容，與其說絕望，更像是沒有答案，卻仍能苦中作樂。

▲▼ 陶喆新歌〈微塵〉MV，請到曾敬驊、李銘忠出演。（圖／偉大文化提供）

MV製作規格媲美電影，劇本籌劃近兩年，由李銘忠飾演船長、曾敬驊化身船員，在海上漂泊中展現人性與希望。殷振豪指出，大海象徵無法抗衡的自然力量，人類無能為力卻仍要努力尋找出口，正是這首歌的核心精神。

拍攝過程困難重重，船隻必須開往海中央，卻因海象不佳三度臨時取消通告。而正式開拍後，劇組在搖晃的船體上邊拍邊暈船，半數人更是暈到嘔吐不止，僅殷振豪沉著坐鎮。李銘忠、曾敬驊身處於漂泊在大海中的船隻，一起把酒言歡笑、唱歌跳舞，也一起對前方未知的一片汪洋感到害怕而淚流，甚至還有激烈的打鬥情節，讓兩人大呼演得很過癮。

陶喆也在MV中現身，串起整體劇情。他透露〈微塵〉探討生命意義與存在價值，「當我們離開這個世界，終究只是塵。」歌曲以愛爾蘭民謠與凱爾特音樂為基底，低沉大提琴交織嘹亮小提琴，詩意雋永，唱出對生命的灑脫與釋然。