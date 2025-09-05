江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！　揭龔益霆侵犯細節哭了

圖文／鏡週刊

江祖平踢爆#MeToo事件，結果案情逆轉她是「公親兼事主」，本刊獨家聯繫上了本人，她說因此近日幾乎都沒有睡覺，對於前男友龔益霆和他爸龔美富的反應非常氣憤，與本刊記者對話時已經嚴重精神不濟，好強的「祖平哥」眼淚甚至一度潰堤，同時也說明了當初發求救文無法直接說出真相的原因。

▲江祖平面對性侵事件，崩潰之餘也痛批龔益霆。（圖／大愛提供／鏡週刊）

為此江祖平哭說，第一次發文指有「大特（有台詞的臨演）」遭性侵時，有粉絲把文章轉發給自己的媽媽看，媽媽雖然心中有數，仍然非常痛心。媽媽對江祖平說：「我一開始就很討厭這個渣男，妳為什麼還要這樣？讓我很傷心！」 於是之所以江祖平最先「求救文」刻意模糊受害者的身分，一切還是因為害怕媽媽難受，也是當初江祖平掙扎的點之一。話題一轉，江祖平也痛批前男友龔益霆一家。

▲龔益霆被爆做出讓人髮指的事，至今未向受害人道歉。（圖／翻攝江祖平IG／鏡週刊）

江祖平說，「從之前拍戲燙傷事件，到龔益霆性侵我，我真心只希望他們當面誠懇道歉，但從來沒有！」其實江祖平跟三立資深副總龔美富認識多年，然後跟龔母也很熟，對於父母一昧的維護渣男兒子，讓她很受傷，覺得龔益霆的聲明稿，根本是他爸寫的！

▲江祖平之前和黃少祺合作時，還因工作人員失誤遭燙傷。（圖／翻攝三立願望／鏡週刊）

講著講著江祖平甚至說出氣話：「我有五百顆安眠藥，我可以一起吞下去，都是他們害的！」因為江祖平拍八點檔作息不定，長年靠吃安眠藥入睡，對於自己的委屈卻不被尊重理解，她痛苦地脫口而出氣話「我要看到他們在我靈堂前跪拜道歉！」

▲江祖平在社群上提及遭下藥性侵的細節。（圖／翻攝Threads／鏡週刊）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

