9月7日星座運勢／水瓶多體諒同事「財運轉旺」！ 獅子座打動愛人芳心
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：體諒同事錯誤
感情：兩人意見不同
財運：有望轉綠為紅
幸運色：暖橘色
貴人：處女
小人：牡羊
雙子座
工作：困難折騰身心
感情：負責家庭家務
財運：財運通順亨通
幸運色：莓果色
貴人：雙子
小人：雙魚
天秤座
工作：持續向前邁進
感情：心中過度擔憂
財運：避免衝動投資
幸運色：湖水綠
貴人：金牛
小人：射手
【土象星座】
魔羯座
工作：勞累注意休息
感情：雙方欣賞優點
財運：採取穩健決策
幸運色：原木色
貴人：巨蟹
小人：處女
金牛座
工作：目標設定過高
感情：重視物質問題
財運：順利度過瓶頸
幸運色：冰晶色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
處女座
工作：魔鬼出於細節
感情：嘗試信任伴侶
財運：多於廟宇祈福
幸運色：松木色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座
工作：振作向前邁進
感情：靈活展現幽默
財運：找尋被動收入
幸運色：漿果色
貴人：獅子
小人：雙子
天蠍座
工作：同仁相處愉快
感情：誠意信賴彼此
財運：找尋節流辦法
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：金牛
雙魚座
工作：熱愛自己工作
感情：有話多加坦白
財運：把握機會獲利
幸運色：金箔色
貴人：雙魚
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座
工作：沒有太多變動
感情：出現家長反對
財運：偏財運勢提升
幸運色：銀白色
貴人：摩羯
小人：天秤
獅子座
工作：不宜濫用職權
感情：打動對方芳心
財運：獲得合理收益
幸運色：水藍色
貴人：水瓶
小人：天蠍
射手座
工作：職場保持謙卑
感情：正面迎對問題
財運：目標不要太大
幸運色：天青色
貴人：射手
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響