JKF冠軍女郎啾啾選情告急？ 神明乩身飄哥後浪推前浪

記者葉文正／台北報導

第七屆JKF百大女郎票選活動日前開跑，今年競爭格外激烈，新世代最性感的「百大女郎」即將面臨重新洗牌。本屆參賽者來勢洶洶，曾經連續榮獲三屆冠軍的啾啾竟然在第四、五名徘徊，擁有多項斜槓才華的女郎們緊追在後，身為神明乩身的飄哥正虎視眈眈，隨時準備超車。

▲JKF百大女郎票選開跑！啾啾選情告急？（圖／JKF）

今天多名JKF女郎身懷絕技，身為宮廟宮主和神明乩身的飄哥就是其中一位代表。她擁有E罩杯好身材，不只在家中的宮廟為信眾解惑，平時也擔任模特兒和直播主。多才多藝的飄哥熱心助人又愛護動物，早在善舉曝光時就圈粉無數，成為今年JKF女郎們的強勁對手。

▲JKF百大女郎票選開跑！畇安(左)、飄哥、辰辰。（圖／JKF）

由汽車業務轉行成為模特兒的辰辰同樣深藏不露，她熱愛賣車和賞車，也曾是一位遊戲實況主，將策略遊戲《英雄聯盟》玩得有聲有色。她被粉絲封為「仙氣專門戶」，在百大女郎投票開跑之際獲選為JKF雜誌九月號封面人物，成為最強力的拉票宣傳。

▲2023年百大女郎左起JKF女郎第二名優寶、王思佳、JKF女郎第一名啾啾、JKF女郎第三名比特。（圖：JKF）

而Yun An畇安則是在醫美診所任職，身兼美容師和直播主等多重身分。她擁有宛如「人間芭比」的火辣身材，36G的上圍令粉絲直呼「不科學」。而她也懂改車、玩車，更令同事羨慕的是，只要診所收到有人送花，大家都有默契「是安安的」，可見Yun An畇安從職場到網路，都散發著性感魅力。

正因為強敵環伺，有「三冠王」封號的啾啾竟然被擠出前三名，加上日前和陳零九約會的緋聞，不禁讓人聯想是否因此陷入苦戰，名次告急。即日起至12月31日止，快上https://jkface.net/jkflady/2025為心中最愛的女郎們投票，投票須註冊並登入JKF會員，每人一天可免費投下10票，JKF邀你一起用行動為喜愛的女郎加冕。