逛街遇到周杰倫夫妻！　素顏昆凌「寬鬆穿搭」網熱議：四胎嗎

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫與妻子昆凌育有2女1子，平時常往返台灣與澳洲。夫妻倆近日在墨爾本大型商場被民眾「野生捕獲」，不僅親切合影，愛妻的寬鬆穿搭更引發網友好奇「懷上四胎了？」

▲網友逛街遇到周杰倫與素顏，昆凌穿搭寬鬆引發網友好奇。（圖／翻攝自小紅書）

有網友PO出兩張合照，興奮透露「逛街居然偶遇周杰倫和昆凌」！照片中，周杰倫一身黑色穿搭，戴墨鏡、穿黑色帽T，面對鏡頭比出「V」手勢，刮去鬍子保持酷帥風格。昆凌則穿著棕色厚重寬鬆型外套搭配黑褲，乍看之下像是肚子微隆，夫妻倆與粉絲和對方女兒一同入鏡，畫面溫馨。第二張近距離自拍合照，周杰倫依舊比「V」手勢，昆凌戴上黑框眼鏡，雖然素顏，但膚況依舊細緻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲昆凌素顏膚況極佳。（圖／翻攝自小紅書）

上傳合照的網友驚喜分享偶遇過程：「在Chadstone逛街就碰到他們一家，周杰倫很低調，昆凌本人好可愛！」照片曝光後，許多網友留言大讚周杰倫親民、帥氣，「杰倫這樣看年輕好多」、「刮鬍子後精神很多」，也有人誇讚昆凌的素顏狀態，「臉超小」、「五官依舊很精緻」。

此外，昆凌的穿搭也引發討論。部分網友好奇留言「看起來像懷第4胎」、「差不多6個月了吧」。但也有人認為墨爾本當地正值寒冬，昆凌只是穿得較厚。而昆凌8月12日迎接32歲生日，當時曬出的照片也沒有全身入鏡。