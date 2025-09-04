《黑澀會》女星首公開「影片業配報價」！網：沒10萬價值…她反擊了

記者潘慧中／綜合報導

鄭靚歆從《我愛黑澀會》出道，因參加《全明星運動會4》的出色表現備受矚目。沒想到，她3日公開與品牌合作的影片報價後，金額意外掀起議論，看到有網友留言「妳的影片沒有10萬價值」後，她也直接反擊了！

▲鄭靚歆首度公開影片業配報價。（圖／翻攝自Threads／jinjin_c）



鄭靚歆在Threads透露，3日遇到一個品牌洽談合作，她報價10萬後，對方好奇問「是台幣嗎」，她回答是的，但對方表示預算只有4萬6千元，想進一步詢問她是否能接受。

▲鄭靚歆目前是影片創作者。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）



對此，鄭靚歆很好奇大家遇到這種狀況的應對方式，「堅持價值？降價迎合？降規格畫質？」只不過，網友全聚焦討論她的開價金額，還留言嗆「剛剛看了妳的影片確實是沒有10萬的價值」，她看到後，也不甘示弱地回擊：「哇～幸好我不是靠你估價。」

▲鄭靚歆反擊網友。（圖／翻攝自Threads／jinjin_c）



最後，鄭靚歆在留言區表示，大家似乎都誤會她發這篇貼文的原意了，「我的問題不是這個報價值不值得，是你會不會接受別人拉低你的報價～。」

▲鄭靚歆解釋發這篇貼文的本意。（圖／翻攝自Threads／jinjin_c）