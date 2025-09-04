李洙赫遭奴役超時12hrs上工　公司致謝主辦「簡中聲明曝光」粉絲怒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星李洙赫擁有雕刻男般的精緻五官，加上低音砲聲線，迷倒大批女粉絲。他近日到中國舉辦粉絲見面會，卻爆出主辦方超賣門票，並要求他簽完上千份簽名才可離開，長達12小時的工作時間，甚至簽到上衣濕透，引爆粉絲怒火。如今，他的經紀公司4日正式對外發聲，以簡中與韓文雙語聲明表示「發生沒料想到的狀況，很遺憾。」希望以這次為契機，朝更好的方向前進，只是公司的回應並不強硬，也讓粉絲更怒「這聲明有說跟沒說一樣」、「絲毫不具殺傷力」。

▲李洙赫日前在中國參加活動，遭逼迫上工12小時。（圖／記者黃克翔攝）



李洙赫於8月30日前往中國舉辦粉絲見面會，活動上頻頻傳出亂象，除了拍照時拿著手機朝藝人近距離拍攝，合照時也幾乎零距離，嚇到他不斷縮起身體，而他還被傳出連續12小時超時工作，主辦方因超賣門票，因超賣門票，要求他多簽500張海報，甚至還有主辦方的威脅對話外流「沒簽完不准離開中國」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉絲心疼藝人遭受欺凌，事件延燒傳回韓網，李洙赫經紀公司Saram娛樂沈默4天，才終於在3日對外發聲，「我們認為藝人與粉絲一起共度的每一刻都具特別且珍貴的意義。因此，對於活動過程中發生的意料之外的狀況，我們很遺憾。公司將以此事件為契機，努力朝著更好的方向前進。」

▲公司透過簡中聲明致謝主辦單位。（圖／翻攝自Saram娛樂IG）



公司接著表示，「在這樣的狀況下，希望盡了全力的藝人以及希望粉絲對藝人的愛，他們的真心不會失去意義，隔了10年促成這次的見面，希望所有人留下珍貴的回憶，公司將會以這次經驗為契機，與相關者更緊密地合作，努力準備更完善的見面機會。」

公司更緊接著致謝見面會的合作廠商、工作人員，「謝謝所有為見面會出一份心力的合作廠商、工作人員，還有所有參加見面會的粉絲以及所有一直為演員李洙赫應援的所有人，公司未來也會全力支持他的活動。」只是這份簡體中文與韓文雙語聲明並未真正點到超時的核心問題，令粉絲怒喊「更氣了」、「這份聲明讓我感到更遺憾」。