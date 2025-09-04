青青凌晨突拋震撼彈「分手快樂」不播了！賣掉79萬IG…1年後現況曝

記者潘慧中／綜合報導

網紅雨澄（舊藝名：青青）以火辣身材打開知名度，未料2022年被網路名人「小商人」爆料找金主包養，還捲入已婚、吸金詐騙等新聞，道歉沉寂許久才復出。繼2024年賣掉79萬的IG帳號，繼續低調經營直播事業，未料她4日凌晨再度拋出震撼彈「分手快樂」，宣布不播了！

▲雨澄宣布「分手快樂」不直播了！（圖／翻攝自Instagram／nimie49491928）



雨澄坦言每次直播都承受巨大壓力，「每一次開播都像在打一場仗，我曾經是這麼喜歡跳舞，喜歡給你們帶來歡樂，喜歡在直播沒日沒夜的陪伴，但漸漸地，這些熱情被壓力、焦慮和自我懷疑一點點磨損。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雨澄坦承身心狀態越來越差。（圖／翻攝自Instagram／nimie49491928）



接著驚覺不是為了自己而活，而是為了流量、收入和滿足大家的期待，隨著身體狀況越來越差，「甚至因為憂鬱症復發、掛急診」，雨澄才意識到不能再這樣下去。最終在3日，她毅然決定收起所有直播設備，「我才真正鬆了一口氣。」

雨澄解釋這並非衝動決定，而是經過很久的慎重考慮，「除了打工我沒做過什麼其他工作」，直播是她做最久的事業。關播後，一度不知道自己還剩下什麼如今，雨澄將重心轉向自己原本就感興趣的領域，「研究補運跟卡牌。」

▲▼雨澄未來將研究補運跟卡牌。（圖／翻攝自Instagram／nimie49491928）



隨著開始幫人解讀、逐漸獲得認同後，也幫助雨澄重新找回自信，「謝謝所有曾經在直播間陪伴我的你們，這段旅程因為有你們而完整。現在，我要走向屬於我的下一個篇章了。」

雨澄IG全文：

分手快樂！

這幾年，我開開停停，每一次開播都像在打一場仗

我曾經是這麼喜歡跳舞，喜歡給你們帶來歡樂，喜歡在直播沒日沒夜的陪伴

但漸漸地，這些熱情被壓力、焦慮和自我懷疑一點點磨損

我發現我已經不是為了自己而活，而是為了流量、為了收入、為了滿足每個人的期待

我的身體狀況開始越來越差，我甚至因為憂鬱症復發、掛急診，才意識到自己不能再這樣下去了。

好幾度想到要 直播 我又再度陷入無限的恐慌中。

2025/9/3我突然的收起所有直播設備，我才真正鬆了一口氣。

近期我就開始認真研究補運跟卡牌，我本來就對這些很感興趣

我開始幫人做「補運密碼」和「天使牌卡」解讀，得到了好多人的肯定，也讓我重新找回了自信，也好像終於有一點點動力了！

謝謝所有曾經在直播間陪伴我的你們，這段旅程因為有你們而完整。

現在，我要走向屬於我的下一個篇章了。

如果你們對補運密碼和天使牌卡有興趣