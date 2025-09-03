張立東承諾女友「不看A片DIY」！　自爆憋不住慾望衝頂樓：要快狠準

記者孟育民／台北報導

男星張立東日前在《11點熱吵店》聊到感情秘辛，自爆曾有一任女友有感情潔癖，禁止他看A片，「一起看也不行，她覺得好像另外一個女生參與我們。」張立東為了維繫感情，只能答應對方要求，沒想到本性難忍，終究無法控制慾望，自爆每次都找藉口偷到住家頂樓偷看A片，驚人之舉讓眾人驚呆表示：「好變態！」

▲▼張立東自爆偷到頂樓看A片 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

張立東分享遭女友下禁令過往，「她有感情潔癖，我們那時候剛交往不久，她因為生理期來，所以就要靠自己，只能偷偷在廁所裡面看片，但是有一天就被她發現，她說不行！」女友表示張立東看別的女生解決生理需求，會讓她有情感上的連結，無奈下張立東只好配合對方，「我就誇下海口答應她，從此不再看成人片！」

▲▼張立東承諾女友要求 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

不過，張立東最終無法克制衝動，笑說：「對於男生看片子是另一種樂趣， 這種事情就是沒辦法忍住，假設男生有群組 ，一定會有互相交流，如果積了20、30片，就會覺得我一定要看一下！」

他接著說只能找藉口，說要去買便當或是倒垃圾，偷偷跑去住家頂樓看A片，「還是要買（便當），但就是要快狠準！」此舉讓小禎吐槽：「那棟大樓知道你把頂樓變成自己的淫蕩小樂園嗎？」張立東緊急解釋：「我只是看，我也沒有幹嘛！我一個算是小有知名度的人，我為什麼要躲到頂樓偷偷看 ？」兩人最後也因為理念不合分手。





▲張立東忍不住跑到頂樓 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）