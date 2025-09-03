蕾菈昔「暴怒摔定情戒要離婚」　激烈爭執內幕被挖

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）2022年和DJ湯宇結婚，不時會透過社群和粉絲分享婚姻生活，不料2日晚間卻突然發文宣布離婚，引發熱議，就連男方過往爆料女方怒摔定情戒，並氣炸喊要離婚的節目片段，如今也被挖出來討論。

▲湯宇分享與蕾菈差點分手的原因。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



[廣告]請繼續往下閱讀...

湯宇曾在2023年登上啦啦隊女神琳妲的YouTube頻道，當對方問及他與蕾菈「上一次差點分手的理由是什麼」時，湯宇便大方分享了一段過往的激烈爭執。他透露，某次兩人一起去表演，當時「我有喝酒，她就很不喜歡」，加上表演上的一些小衝突，導致蕾菈當場情緒失控，引爆了一場嚴重的婚姻危機。

▲蕾菈以前常常在社群上放閃。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

湯宇提到，當天蕾菈認為，他因為喝了酒，所以對於表演上的摩擦「反應比較大一點」，因而徹底惹怒了她，讓她當場爆炸。他透露，當時非常生氣的蕾菈，竟一怒之下，將兩人的定情戒拔下來，「甩在桌上說『離婚』」，接著便轉身走人，場面相當火爆。不過，湯宇也補充，這起事件發生在兩人已登記結婚、但尚未舉辦婚禮的期間。

▲蕾菈2日深夜宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

如今蕾菈、湯宇已證實離婚的現況，這段過往的爭執，在許多網友們看來，似乎也成了兩人婚姻早已存在裂痕的證明，令人不勝唏。事實上，蕾菈昨（2）日深夜發文宣布和湯宇離婚，她在文中強調，這個決定不是衝動，也不是爭吵的結果，而是雙方經過長時間的誠實溝通後，共同做出的選擇。至於離婚原因，蕾菈坦言，隨著時間，彼此在價值觀、生活節奏、人生目標上，都有了不同的理解與追求。