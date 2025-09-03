ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
串流收視週榜／《Kpop獵魔女團》連10週冠軍！4大作台灣熱度現象級

記者陳芊秀／綜合報導

8月暑假結束，台灣觀眾這段時間都在追什麼劇和電影呢？根據各家串流平台的收視排行，今夏台灣收視最威的是Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》，霸榜長達10週冠軍，另外台灣電影《有病才會喜歡你》8月31日上線火速登上熱門。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行，以下4部作品在台灣的熱度超有感。

Kpop獵魔女團

▲《Kpop獵魔女團》台灣連10週冠軍。（圖／翻攝自官網）

▲《Kpop獵魔女團》台灣連10週冠軍。（圖／翻攝自官網）



《Kpop獵魔女團》自6月20日全球Netflix上線，掀起了驚人的韓流音樂熱潮。動畫劇情描述3個女孩組成女團「HUNTR/X」，而女孩們繼承惡魔獵人使命，用歌聲維持「魂門」結界，維護人類與惡魔世界持續隔離。除了斬妖除魔的奇幻劇情，貫穿全面的動聽歌曲，除了勾起全世界觀眾對韓樂的喜愛，台灣觀眾也跟著淪陷，該片連續11週在台灣熱門週排行，並且連續10週收視冠軍，成績傲人。

暴君的廚師

▲《暴君的廚師》收視破11%。（圖／翻攝自韓網／tvN）

▲《暴君的廚師》收視破11%。（圖／翻攝自韓網／tvN）

韓劇《暴君的廚師》自8月23日開播，透過Netflix全世界同步更新，最新第4集在南韓當地收視率突破11%，全球超過41個國家拿下收視第一。該劇由潤娥與李彩玟主演，描述米其林三星法式主廚穿越到朝鮮時代，為有暴君之名的燕熙君李獻做料理，結合奇幻愛情還有美食，加上古今違和衝突激出全新笑點，打中的是全球觀眾的心，劇集上線第2週衝上台灣週排行第一。

有病才會喜歡你

▲《有病才會喜歡你》台片黑馬。（圖／翻攝自臉書）

▲《有病才會喜歡你》台片黑馬。（圖／翻攝自臉書）

台灣電影《有病才會喜歡你》在今年4月上映，以黑馬之姿衝出全台5500萬的票房，導演是許富翔，由詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智等人主演。故事描述裝病的少年與真正罹病的女孩之間的愛情故事，電影上映期間憑著口碑迴響助攻票房節節上升，8月31日上線串流再圈新粉，在Netflix電影週排行熱門第5名，收視表現強勁。

唯有你

▲《唯有你》泰國台灣收視皆佳。（圖／翻攝自X）

▲《唯有你》泰國台灣收視皆佳。（圖／翻攝自X）

泰國GL劇《唯有你》已經連續5週在台灣friDay影音平台排行第3名，平台過去向來韓綜、韓劇都是收視熱門，罕見出現泰劇多週霸榜進前3強。「LingOrm」鄺玲玲、可恩娜帕瑟塔拉達那彭是泰國當紅人氣CP，劇集在泰國3台（CH3）播出，收視最高破2%，更是LGBT+類型劇少有的高收視，在串流平台表現更強，台灣也有鐵粉支持。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《雷霆特攻隊*》《十二使者》《異形地球》《子夜歸》前4強

▲▼Disney+收視TOP4，據Flixpatrol統計榜。（圖／翻攝自臉書）

▲Disney+收視TOP4，據Flixpatrol統計榜。（圖／翻攝自臉書）

friDay影音／泰劇《唯有你》連5週第3

▲▼MyVideo收視週榜（8/25-8/31）。（圖／MyVideo提供）

▲friDay影音收視週榜（8/25-8/31）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／動畫《水屬性的魔法師》登上前3

▲▼Hami Video收視週榜（8/25-8/31）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（8/25-8/31）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《錦月如歌》霸榜冠軍

▲▼MyVideo收視週榜（8/25-8/31）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（8/25-8/31）。（圖／MyVideo提供）

KKTV／夏季日劇冠軍《第19號病歷表》將完結

▲▼KKTV收視週榜（8/25-8/31）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（8/25-8/31）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《九條好漢在一班》超越《零日攻擊》

▲▼LINE TV收視週榜（8/25-8/31）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（8/25-8/31）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《零日攻擊》霸榜4週

▲▼MyVideo收視週榜（8/25-8/31）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（8/25-8/31）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《獵魔女團》《暴君的廚師》冠軍

▲▼Netflix電影收視週榜（8/25-8/31）。（圖／Netflix提供）

▲Netflix電影收視週榜（8/25-8/31）。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix戲劇收視週榜（8/25-8/31）。（圖／Netflix提供）

▲Netflix戲劇收視週榜（8/25-8/31）。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》4週第一

▲▼公視+收視週榜（8/25-8/31）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（8/25-8/31）。（圖／公視+提供）

