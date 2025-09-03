ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
朴敏英「雙頰凹陷」嚇壞粉絲
LINE「14款免費貼圖」
龍龍被爆買信義區豪宅傻眼！
Cardi B被控懷孕傷人索賠7.3億　「超浮誇出庭表情瘋傳」結局出爐全勝

記者蕭采薇／綜合報導

美國饒舌天后Cardi B（卡蒂B）近日現身法庭，她在庭審過程中展現的真實反應與生動表情，卻意外成為全球粉絲熱議的焦點。極富個人特色的神情，迅速被網友捕捉並製成各式「表情包」瘋傳。這場備受矚目的法律戰，最終Cardi B以全面勝訴姿態華麗退場。

▲Cardi B（卡蒂B）勝訴。（圖／達志影像）

▲Cardi B勝訴，步出法院時露出開心笑容。（圖／達志影像）

據綜合外電報導，這起長期困擾Cardi B的法律糾紛，起源於她被控在2018年懷孕期間，在一間婦產科診間外，以指甲攻擊女保全艾瑪尼埃利斯 (Emani Ellis) 。艾瑪尼表示，Cardi B指甲劃傷她的臉頰，還向她吐口水，為此索賠2400萬美元（約台幣7億3780萬）。

Cardi B則在法庭上聲稱，是女保全跟蹤她，並用手機拍攝她，不給她空間和隱私。不過Cardi B出庭時，浮誇的真實反應，從不屑眼神到無奈撇嘴，都被鏡頭捕捉得淋漓盡致。這些畫面經過粉絲巧手加工，迅速轉化為網路社群上的「流量密碼」，成為最新流行表情包。

▲控告Cardi B（卡蒂B）的女保全艾瑪尼埃利斯 (Emani Ellis) 。（圖／達志影像）

▲女保全艾瑪尼埃利斯，控告Cardi B用指甲劃傷她的臉頰。（圖／達志影像）

歷經數度攻防，終於迎來關鍵判決。法院最終裁定Cardi B一方獲得全面勝利，徹底洗清所有不實指控。面對勝訴結果，Cardi B一如既往地展現直率本色，沒有絲毫掩飾。她透過公開聲明，向所有試圖無端興訟、散佈不實訊息的人士，發出強烈警告，「未來若再有人試圖挑釁或惡意中傷，絕不姑息，必定採取更嚴厲、更徹底的法律行動追究到底。」

