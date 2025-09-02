YTR查理懷孕27週「留瑞典待產」　列4困擾拒回台生：不用再勸我

記者王靖淳／綜合報導

以美妝主題起家的YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典男友Jonas，小倆口去年正式搬到瑞典生活，今年5月更開心宣布懷孕的消息，喜獲一票祝福。目前懷孕邁入27週的她，最近在IG發文坦言不少人建議她回台灣生產，但她仍決定留在瑞典生，並透露背後的關鍵原因，「真的沒什麼好擔心的，大家不用再私訊勸我回台灣生了。」

▲查理今年5月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）



查理透露，有很多人叫她回台灣生小孩，為此她文中解釋自己選擇留在瑞典生產的原因。她坦言，「台灣醫生的專業和月子中心都很吸引人」，但背後所需付出的精力與時間成本，卻讓她卻步。她列出包含長途飛行、在台租屋、產後證件辦理與運送嬰兒用品等四大情況，直言光是想到就累了。

查理在文中列舉「回台生產」可能面臨的種種不便。她表示，自己光想到長途飛機的跋涉就覺得好累，一趟「Door to door至少要24個小時」的旅程，對於孕婦而言無疑是巨大的負擔。此外，她也點出現實層面的問題，例如回台灣還要另外租房，以及寶寶出生後，光是申請護照文件、做各種檢查，到最後還要將嬰兒推車等「大包小包都要買好再搭飛機帶回瑞典」，整個過程既繁瑣又耗時。

▲查理透露不回台灣生小孩的原因。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

面對這一連串可以預見的挑戰，讓查理忍不住打退堂鼓，並以幽默的口吻表示：「我還是待在瑞典原地耍廢吧。」至於生產的各種不安，查理坦言自己目前心很寬，「以前年代的人沒有醫院還是可以順利生產，更何況我是在瑞典醫院生產，又不是在亞馬遜叢林野外求生。」並要大家別擔心，同時也喊話：「大家不用再私訊勸我回台灣生了，放寬心。」