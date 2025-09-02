淡水黑狗Michael遭拐走虐死！　米可白心碎籲修法：飼主難辭其咎

記者蔡宜芳／綜合報導

新北市淡水區漁人碼頭8月傳出一隻黑色米克斯狗Michael遭拐走，有不少名人轉發協尋，然而，狗狗卻在1日被證實已遭虐死，加害者也已到案認罪。對此，愛狗女星米可白2日在社群發聲，除了表達沉痛的心情，更呼籲應修法嚴懲虐待動物者。

▲米可白相當愛護動物。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白表示，在Michael被虐死的事件裡，施暴者固然殘忍，但飼主也難辭其咎，「養牠就是責任，不是因為牠『不親人』就把牠鎖起來當工具。」她認為，如果真的無法繼續飼養，應該託付給可信任的家庭，而不是放任動物孤苦無依甚至走向悲劇。

米可白也批評台灣至今仍有許多飼主把狗用來顧工廠、顧農田、顧船，「我們知道這樣的觀念一時難以改變，甚至部分單位還鼓勵領養『工作犬』。但至少，請給牠們最基本的——安全的環境、乾淨的食物與水、遮風避雨的地方。」直言動物不是物品，也不是看門的工具，「牠們和我們一樣，會冷、會痛，也渴望愛。」

▲黑狗Michael日前遭拐走虐死。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

米可白說，希望Michael的故事，能喚起更多人反思，「正確飼養，不只是愛心，而是一輩子的責任。」她也呼籲政府正視相關制度，懇請台灣的《動物保護法》進一步修法，加重對不當飼主的處罰，也應該對於殘忍虐待、甚至將動物虐待致死的人，祭出更嚴厲的刑責，「在這要麻煩大家，當你看到有人虐待動物，請蒐證跟保護他們。你的行為，能幫助孩子脫離危險。」

【米可白全文】

今天最讓人難受的消息～

這幾天我和網友們瘋狂轉發貼文，希望能找回「麥克」。沒想到最後等來的，卻是最殘忍的結局。

「麥克」是一隻黑狗，牠的一生充滿孤單與委屈。因為不親人，被主人長期鏈養在一艘廢棄船上~冬天忍受刺骨寒風，夏天承受酷熱曝曬，每一天都在孤單裡度過。

直到不久前，牠被一名流浪漢牽走，拖到廟宇吊起來虐待，最後失去生命後還被丟進基隆河。這樣的結局，真的讓人痛心。

在這件事裡，施暴者固然殘忍，飼主同樣難辭其咎。養牠就是責任，不是因為牠「不親人」就把牠鎖起來當工具。如果真的無法繼續飼養，請託付給可信任的家庭，而不是放任牠孤苦無依，甚至讓牠走向悲劇。

其實台灣至今仍有許多飼主，把狗當成顧工廠、顧農田，甚至像麥克一樣，被拿來「顧船」。我們知道這樣的觀念一時難以改變，甚至部分單位還鼓勵領養「工作犬」。但至少，請給牠們最基本的——安全的環境、乾淨的食物與水、遮風避雨的地方。

動物不是物品，不是看門的工具。

牠們和我們一樣，會冷、會痛，也渴望愛。

願麥克的故事，能喚起更多人反思：

正確飼養，不只是愛心，而是一輩子的責任。

施暴者與不負責的飼主 社會應該嚴正譴責。

所謂「飼養」，就是細心照顧牠的飲食，讓牠在安全不受傷的環境裡成長，也給予牠適度的自由，同時不造成他人的困擾。這些都是最基本、也最溫柔的守護方式。

願每個生命，都能被溫柔以待。

願麥克在天堂⋯可以快樂的奔跑

懇請～台灣的《動物保護法》，是否能進一步修法，對不當飼養的飼主加重處罰？對那些殘忍虐待、甚至將動物虐待致死的人，是否能有更嚴厲的刑責？

～～～

在這要麻煩大家，當你看到有人虐待動物⋯請蒐證跟保護他們⋯你的行為，能幫助孩子脫離危險。