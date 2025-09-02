直擊／舒華本尊來了！千人擠爆信義區　粉絲路過驚呼：真的好白

記者吳睿慈／台北報導

人氣女星舒華2日在信義區出席代言記者會，她出道以來，難得現身於公開場合，台北信義新光三越A11附近擠滿近千人潮，連天橋上都是人。只是天空不作美，在記者會還沒開始前，現場不斷有打雷聲，由於活動地點在室外，使得四面八方出現哀號聲，另一方面，現場也有不少路過的路人經過，看到本尊驚呼「真的好白」。

▲▼葉舒華現身信義區，本人皮膚真的很白皙。（圖／記者徐文彬攝）



舒華2日在信義區出席代言記者會，她親切打招呼，「大家好，我是舒華，謝謝你們來看我，小心喔。」由於現場天氣不佳，雖然還沒下起雨，但她不忘叮嚀粉絲要注意安全。

▲舒華提醒粉絲要小心。（圖／記者徐文彬攝）



品牌特地增設1樓快閃店，舒華聊起自己逛街的習性，「快閃店我通常要慢慢挑選，喜歡看夏天、秋天的款式有沒有什麼改變，不過對我來說逛10分鐘就滿久的。」她還現場推薦可以播〈Good Thing〉，當聽到粉絲大喊「跳一下」，她則害羞地婉拒。

▲▼舒華跳出舒適圈未來想演戲。（圖／記者徐文彬攝）



近來演藝事業橫跨主持，她也表示「這對我來說是滿大的挑戰，因為我話不多，也不喜歡跟不熟的人聊天」，接下來想挑戰演戲，任何角色都不設限，她霸氣喊話：「拍電影、演員、演女鬼我都喜歡，我都要，來吧！」

只是現場天氣不佳，雖沒下雨卻頻頻打雷，使得活動現場潮濕又悶熱，舒華當起稱職代言人：「大家應該都在流汗了吧，等下可以去買一件涼感排汗衣。」神奇的是，記者會結束後，在舒華下台時，現場秒下起大雨，連工作人員都表示驚險「好險室外活動結束了」。