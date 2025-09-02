自信做得比以前更好看！　製作人宣布製作《魔鬼的計謀》第三季

記者張筱涵／綜合報導

推理綜藝名製作人鄭鐘然確定將推出《魔鬼的計謀》第3季，再度引發期待。他2日出席於首爾《藝能慶典2025》時，正式宣布製作消息，並透露：「這是一檔既受到許多人喜愛、也引來不少批評的節目，但我認為還有故事值得繼續講下去。當我問自己能否比前一季更好、更有趣時，答案是肯定的，所以決定推進第3季。」

▲《魔鬼的計謀》已推出兩季，討論度都很高。（圖／翻攝自韓網）



鄭鐘然也將先透過新作《怪奇謎案限時破2》與觀眾見面，他強調，這次的製作不會讓人覺得虎頭蛇尾，除了棚內場景外，還會走到戶外拍攝，畫面將更開闊清爽。南韓Netflix近年積極深耕綜藝市場，過去一年多陸續推出《激讚網紅》、《新人歌手曹政奭》、《Comedy Revenge》、《黑白大廚：料理階級大戰》、《單身即地獄4》、《奇案84的奇趣民宿》、《魔鬼的計謀：死亡密室》及《母胎單身戀愛大作戰》等話題節目，成功吸引韓國及全球觀眾。

展望未來，2025年下半年至2026年上半年，將接連推出《Crime Scene Zero》、《神秘搜查團2》、《體能之巔：亞洲篇》、《黑白大廚2》、《去肯亞吃三餐》、《李瑞鎮的不同凡想》、《單身地獄5》、《母胎單身戀愛大作戰2》、《奇案84的奇趣民宿2》以及《劉在錫Camp》等，繼續帶來多元娛樂饗宴。