對亡靈唱〈泡沫〉！無尊遭女鬼糾纏欲「冥婚」跟隨回家　驚爆：至今還在

藝人無尊近日在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》中，分享多年主持靈異外景的驚悚經歷，坦言一路從「害怕」到「融入生活」，曾經遇過女鬼欲與他「冥婚」，讓來賓資深媒體人許聖梅、民俗專家小煜老師、林鈺恩律師感到不可思議。更驚人的是，無尊表示一度同時被「兩位女鬼」跟隨，其中一位至今仍未離開。

▲無尊驚爆靈異經歷 。（圖／和展影視提供）

無尊回憶初入靈異節目主持時，每到晚上十點後才開錄，未知感讓他極度緊張。某次節目組前往北海岸一處廢棄民宅，現場陳設完整，甚至衣櫃中仍有大頭照相框。錄影三分鐘後一名女性工作人員竟情緒崩潰痛哭「我感覺我好難過」，請老師趕緊處理後整個人癱坐在地上。

幾天後轉進棚內錄製後續，女工作人員再次倒地大哭，疑似「靈體跟回來」，據了解靈體是因為感情因素而離開人世，深夜趕緊請老師處理後才恢復正常，這名女性工作人員也因體質敏感，轉調到別部門。

▲無尊錄影時常遇到難以解釋的狀況 。（圖／和展影視提供）

無尊也坦言因節目效果有時會「玩過頭」。曾在北海岸一處女性輕生現場，因遺書中出現「泡沫」字眼，他當場哼唱歌曲《泡沫》，還改歌詞「全都是泡沫，妳會不會倒酒…」返家後便夢見一名女子身影。老師直言該名女靈欲與無尊「冥婚」。加上Eason不經意說出「這麼年輕就走了蠻可惜的，而且長得還蠻漂亮」，疑似讓該靈體誤會兩人對她有意。





▲無尊至今還被跟，民俗專家小煜說話了 。（圖／和展影視提供）



主持人謝震武律師當場追問「你冥婚問題解決沒？」無尊苦笑回應：「還沒。」民俗專家小煜老師老師提醒「雖女靈無惡意，但若長期吸收陽氣恐讓身體不適。」建議無尊務必「好好供養或誠心請祂離開」，避免曖昧不清，否則反而會被誤會是「渣男」，而有難以預料的後果。