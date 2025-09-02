ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳喬恩減肥早餐「瘦回10年前」
「4大連假」要來了
李明川批台鐵便當
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

威廉 許效舜 向太 陳嵐 向華強 江蕙 陳喬恩 李明川

對亡靈唱〈泡沫〉！無尊遭女鬼糾纏欲「冥婚」跟隨回家　驚爆：至今還在

記者孟育民／台北報導

藝人無尊近日在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》中，分享多年主持靈異外景的驚悚經歷，坦言一路從「害怕」到「融入生活」，曾經遇過女鬼欲與他「冥婚」，讓來賓資深媒體人許聖梅、民俗專家小煜老師、林鈺恩律師感到不可思議。更驚人的是，無尊表示一度同時被「兩位女鬼」跟隨，其中一位至今仍未離開。

▲▼無尊驚爆靈異經歷 。（圖／和展影視提供）

▲無尊驚爆靈異經歷 。（圖／和展影視提供）

無尊回憶初入靈異節目主持時，每到晚上十點後才開錄，未知感讓他極度緊張。某次節目組前往北海岸一處廢棄民宅，現場陳設完整，甚至衣櫃中仍有大頭照相框。錄影三分鐘後一名女性工作人員竟情緒崩潰痛哭「我感覺我好難過」，請老師趕緊處理後整個人癱坐在地上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

幾天後轉進棚內錄製後續，女工作人員再次倒地大哭，疑似「靈體跟回來」，據了解靈體是因為感情因素而離開人世，深夜趕緊請老師處理後才恢復正常，這名女性工作人員也因體質敏感，轉調到別部門。

▲▼無尊驚爆靈異經歷 。（圖／和展影視提供）

▲無尊錄影時常遇到難以解釋的狀況 。（圖／和展影視提供）

無尊也坦言因節目效果有時會「玩過頭」。曾在北海岸一處女性輕生現場，因遺書中出現「泡沫」字眼，他當場哼唱歌曲《泡沫》，還改歌詞「全都是泡沫，妳會不會倒酒…」返家後便夢見一名女子身影。老師直言該名女靈欲與無尊「冥婚」。加上Eason不經意說出「這麼年輕就走了蠻可惜的，而且長得還蠻漂亮」，疑似讓該靈體誤會兩人對她有意。

▲▼無尊驚爆靈異經歷 。（圖／和展影視提供）

▲無尊至今還被跟，民俗專家小煜說話了 。（圖／和展影視提供）

主持人謝震武律師當場追問「你冥婚問題解決沒？」無尊苦笑回應：「還沒。」民俗專家小煜老師老師提醒「雖女靈無惡意，但若長期吸收陽氣恐讓身體不適。」建議無尊務必「好好供養或誠心請祂離開」，避免曖昧不清，否則反而會被誤會是「渣男」，而有難以預料的後果。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鬼月無尊震震有詞靈異鬼門開冥婚Eason

推薦閱讀

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

3小時前

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

威廉宣布下車《效廉 》！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

19小時前

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！0偽裝現身松山區…大剌剌抽菸全被拍

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！0偽裝現身松山區…大剌剌抽菸全被拍

6小時前

小S 19歲大女兒留學1年「身材超不科學」！中空開扣…邪惡視角全看光

小S 19歲大女兒留學1年「身材超不科學」！中空開扣…邪惡視角全看光

4小時前

女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

女星摳向華強手掌心示好！　向太氣炸「想搧她兩巴掌」秒下令封殺

13小時前

周董媽2700萬買預售屋踩雷！　驚與墳墓當鄰居…提告建商吞敗訴

周董媽2700萬買預售屋踩雷！　驚與墳墓當鄰居…提告建商吞敗訴

7小時前

舒華被目擊現身大溪老街！「0偽裝秒被認出」 不見i-dle其他成員

舒華被目擊現身大溪老街！「0偽裝秒被認出」 不見i-dle其他成員

6小時前

陳喬恩公開最新體重！　「快回到10年前數字」減肥早餐曝光

陳喬恩公開最新體重！　「快回到10年前數字」減肥早餐曝光

15小時前

獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！辦「垃圾食物流水席」婚宴期曝光

獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！辦「垃圾食物流水席」婚宴期曝光

8/31 11:39

11天破1.4億！《角頭－鬥陣欸》暖爆「1天修好」嘉義阿婆粉圓冰店

11天破1.4億！《角頭－鬥陣欸》暖爆「1天修好」嘉義阿婆粉圓冰店

22小時前

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

8/31 15:53

江蕙最終場不捨哭了！　安可破例「獻1驚喜」超催淚

江蕙最終場不捨哭了！　安可破例「獻1驚喜」超催淚

15小時前

熱門影音

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台

范曉萱罕見公開提大S！ 唱「對方作詞曲」：帶她享受舞台
陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

許光漢北流開唱「激帥造型曝光」　攜手落日飛車自嘲：退伍了還要唱XD

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

泰天團POTATO被求「祈福」超荒謬XD　Pup當BKPP嘉賓超圈粉...認有準備腳本

泰天團POTATO被求「祈福」超荒謬XD　Pup當BKPP嘉賓超圈粉...認有準備腳本

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

Red Velvet Joy首接台灣代言　曾誤信美容偏方爛臉「還弄得很髒亂」

Red Velvet Joy首接台灣代言　曾誤信美容偏方爛臉「還弄得很髒亂」

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

Melody恢單後吐心聲「嫁誰都會後悔」　「婚姻不像童話」：當自己的女王！

Melody恢單後吐心聲「嫁誰都會後悔」　「婚姻不像童話」：當自己的女王！

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

看更多

【視線死角？】婦推回收馬路走一半...遭75歲駕駛撞飛！

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

自信做得比以前更好看！　製作人宣布製作《魔鬼的計謀》第三季

18分鐘前1

丫頭澳洲買房「連看都沒看」！1200萬線上購 最大缺點曝：其實是衝動

19分鐘前0

韋禮安「分靈體」曝光！　38歲「逆齡扮學生」成果超驚人

23分鐘前0

對亡靈唱〈泡沫〉！無尊遭女鬼糾纏欲「冥婚」跟隨回家　驚爆：至今還在

58分鐘前0

許光漢接下《AV帝王》導演新作！赴日帥演拳擊手　阮經天、曾敬驊接力吹台流

1小時前0

曾論及婚嫁！樂團為追夢捨婚約　老家也賣掉：心裡像空了一塊

1小時前84

H級賽車皇后拍寫真「一絲不掛」全看光！去毒品趴被捕…她卻爆紅

1小時前10

LIVE／i-dle舒華來了！信義區零距離見粉絲　《ETtoday》全程直播

1小時前0

八點檔反派男神壓力大到長皮蛇！被奶奶摸頭「一秒淚崩」自願投案

1小時前0

唐綺陽「飯局嘴快一句話」噴12萬！查完餐廳單人價傻眼：我沒那麼大方

讀者迴響

熱門新聞

  1. 老公想「邊看A片邊做」！結果超慘
    3小時前5821
  2. 威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」
    19小時前3019
  3. 蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！
    6小時前1416
  4. 小S 19歲大女兒留學1年「身材超不科學」
    4小時前5829
  5. 女星摳向華強手掌心示好！向太氣炸下令封殺
    13小時前123
  6. 周董媽2700萬買預售屋踩雷！　驚與墳墓當鄰居
    7小時前2020
  7. 舒華被目擊現身大溪老街！
    6小時前247
  8. 陳喬恩公開最新體重「快回到10年前數字」
    15小時前124
  9. 獨家專訪／始祖級實況主全裸求婚！婚宴期曝光
    8/31 11:3922
  10. 《角頭－鬥陣欸》暖爆「1天修好」嘉義阿婆粉圓冰店
    22小時前2418
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合