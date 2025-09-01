ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
野生小栗旬搭經濟艙！帶老婆回沖繩娘家探親…拋下明星光環帶4娃

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星小栗旬升任自家經紀公司「Tristone Entertaiment」社長，不過剛當上社長就面對同門旗下藝人田中圭陷不倫風波，加上自己也有電影、演出Netflix新劇即將播出，可說相當忙碌。不過他仍抽空陪愛妻山田優回娘家沖繩，被目擊私下照顧妻兒的一面，民眾形容「像普通爸爸」。

▲▼野生小栗旬搭經濟艙！帶老婆回沖繩娘家探親。（圖／翻攝自X、IG）

▲小栗旬日前帶老婆山田優回沖繩娘家探親。（圖／翻攝自X、IG）

據日媒《FLASH》報導，小栗旬7月陪山田優回沖繩，帶著4個孩子去探望外公外婆，有目擊民眾透露，在那霸機場看到山田優嚇了一跳，「一身紅色背心、金髮搭配草帽，造型十分亮眼」，相反地，小栗旬穿著寬鬆的黑色服裝，戴著漁夫帽和口罩，被目擊民眾形容「完全沒有『明星氣場』」，且小栗旬肩上背著大托特包，雙手拎著行李忙來忙去，「照顧孩子的模樣就像個普通的爸爸。他一邊留意周圍，一邊在伴手禮店給孩子買零食。」

此外，民眾透露小栗旬搭飛機坐經濟艙，機上等到可以解開安全帶後，山田優陪伴孩子聊天，小栗旬看起來很疲憊，邊看漫畫邊打瞌睡。

除了陪山田優回沖繩娘家，小栗旬8月下旬被目擊現身羽田機場，娛樂圈相關人士透露，他陪妻兒去夏威夷度假，當地也是夫妻倆結婚的地方。

小栗旬

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了　本人親發聲

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔！真兇其實是她 當場開罰25萬

快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

霍建華「霸道親吻」林心如閃爆！低調看江蕙演唱會…被大螢幕捕捉

台八女神減5kg「只穿比基尼上鏡」火辣身材首曝光　工作人員全看傻

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

子瑜媽爆「討千張公關票助陣」！悄找周董推手…放眼陸市場 堂哥回應了

布魯斯威利「已經不記得自己是明星」　妻證實與家人分居：這是最困難的決定

唐綺陽運勢／巨蟹快告白！牡羊「感情要把錢談清楚」 天蠍小心被詐騙

