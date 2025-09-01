「媽餵小孩、爸只顧聊天」太不公平！凱莉育兒術反轉…尪：看不下去

記者潘慧中／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉2024年8月生下女兒後，不時會與粉絲分享育兒生活。她1日便在社群網站透露，以前看別人家都是媽媽負責餵小孩吃東西，「我覺得這個社會對女性好不公平」，如今有了小孩，夫妻倆出門，絕對是她老公負責餵孩子。

▲凱莉小時候看到別人家的育兒方式，就覺得社會對女生好不公平。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）



凱莉在Instagram限時動態想起，從小在外用餐時，總看到媽媽忙著餵小孩，而爸爸卻在一旁自在聊天，完全沒有要幫忙的樣子。她直言：「我覺得這個社會對女性好不公平。」

▲凱莉認為餵小孩是家長兩人的共同責任。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）



如今身為人母的凱莉坦言出門在外時，反而是老公負責餵小孩，「因為我老公說我每次都餵得很髒亂，他看不下去寧願自己餵。」她也自嘲總結：「所以結論是，我長大成為我自己討厭的樣子（？）。」

▲老公看不下去凱莉餵得太髒亂，寧願自行餵女兒。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）



談到家庭分工，凱莉用幽默口吻描述自己的角色，「我的育兒工作就是幫老公拍很帥的育兒照，給他滿滿的情緒價值，跟他說：『omg這麼棒的老公哪裡找啊』！」她的分享逗樂不少粉絲。