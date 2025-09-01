陳飛宇扭轉3年前醜聞人氣飆升！《獻魚》師祖圈粉…機場追星人擠爆

記者陳芊秀／綜合報導

大陸星二代男星陳飛宇是名導陳凱歌與陳紅的小兒子，2022年演出偶像劇《點燃我溫暖你》爆紅，但同年遭狗仔爆出與女性的床照，形象受創，隨後提告爆料狗仔勝訴。他相隔3年又有新劇播出，其中暑期檔播出的《獻魚》深獲好評，再圈一票新粉絲，機場追星人潮更是因此激增。

▲陳飛宇2020年爆紅被曝光床照隱私，3年後憑新劇《獻魚》獲正面好評。（圖／翻攝自微博）

陳飛宇自《點燃我溫暖你》爆紅後，影視作品成績平平，2024年上映的電影《倒數說愛你》票房不如預期，2025年上半年播出時裝偶像劇《吃飯跑步和戀愛》收視也不理想。而他接演仙俠劇《獻魚》，改編作家扶華的人氣小說《向師祖獻上鹹魚》，搭檔《異人之下》演技出色的王影璐，戲裡扮演庚辰仙府師祖「司馬焦」，除了原聲台詞獲得肯定，戲裡是術法強大又高冷孤僻的男主角，獨對心愛女子用情至深，與王影璐不只發揮CP感，劇中有眾多「神交」場面，還有親密吻戲，擄獲一票愛嗑甜劇的觀眾。

▲陳飛宇、王影璐CP感擄獲不少追劇觀眾，《獻魚》逐集圈粉。（圖／翻攝自微博）

陳飛宇3年前曝光形象受創，微博單日掉粉17萬，經過司法審理維護隱私權勝訴，當時澄清交往中的對象單身，然而感情生活至今仍受負面議論。他主演的《獻魚》開播前先面對酸諷評價，開播後逐集圈粉，演技再獲一次正面好評。

陸網近日曝光陳飛宇現身機場的影片，在《獻魚》熱播效應下，機場追星人潮蜂擁而上，粉絲與代拍業者為了捕捉陳飛宇身影紛紛高舉手機搶拍，現場情況驚人。儘管大陸長劇今年收視表現普遍不如預期，但劇集熱播仍直接反映在追星熱潮上。

▲陳飛宇近日現身機場，現場追星人潮把藝人擠到快消失。（圖／翻攝自微博）