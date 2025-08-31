《我家的事》千人首映會轟動社頭！導演4主演返母校　獲頒「傑出鄉民獎牌」

記者蕭采薇／台北報導

新銳導演潘客印，故鄉是彰化縣社頭鄉，他帶著首部劇情長片《我家的事》風光返鄉，帶著主演高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、藍葦華重回拍攝地「社頭國中」，舉辦盛大的千人首映會，現場熱鬧非凡，導演的媽媽和舅舅、親戚也到場支持。他也「傑出鄉民獎牌」，意義非凡。

▲《我家的事》重返拍攝地社頭舉辦千人首映會，導演潘客印，帶著主演高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、藍葦華重回拍攝地。（圖／牽猴子提供）

潘客印不只在8月初回鄉辦記者會，秉持有始有終的精神，月底帶著演員們再次回到社頭國中，獲得地方熱情響應，攜家帶眷擠滿會場。曾敬驊想起在彰化拍攝《我家的事》滿是溫暖，「當時自己生活狀態不好，來到這有種回到我宜蘭家鄉的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也稱讚當地風景美麗、美食多，而同樣來自宜蘭的藍葦華，和曾敬驊有一樣的心情，更誇導演的溫暖感染了大家；高伊玲同樣喜歡彰化，不斷讚美：「彰化芭樂第一名！」而在社頭國中旁有個重要場次的黃珮琪透露，當時拍攝的休息場地就在這國中旁邊，舊地重遊回憶滿滿，

▲導演媽媽上台時被兒子和演員們簇擁，幸福得問大家：「有好命嗎！」獲得全場掌聲。（圖／牽猴子提供）

活動上的亮點之一，就是潘客印媽媽脖子上的珍珠項鏈，這條項鍊是今年《我家的事》演員高伊玲、藍葦華、曾敬驊、黃珮琪，在第20屆大阪亞洲影展中共同榮獲「藥師真珠獎最佳演出獎」的獎品，導演媽媽今天（31日）身穿大紅色上衣和紡紗長裙，搭配這條珍珠項鏈喜氣洋洋，她上台時被兒子和演員們簇擁，幸福得問大家：「有好命嗎！」獲得全場掌聲。

▲電影《我家的事》重返拍攝地社頭舉辦千人首映會，獲得地方熱情響應，攜家帶眷擠滿會場。（圖／牽猴子提供）

放映過程，上千位鄉民隨著劇情又哭又笑，不少人含淚離場，有人分享對於藍葦華在家中的處境感到很心酸，卻也理解他的難處，一家四口的情感也逼哭不少人，有從小在社頭長大的爸爸看了很有感觸，表示，「維持一個家真的不容易」也謝謝導演把一家人看家庭的不同角度拍出來。

▲社頭鄉公所鄉長蕭浚二（左）頒發「傑出鄉民獎牌」予導演潘客印（右）。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》從自身家族經歷出發，拍出家鄉社頭之美，電影中多處場景皆源自潘客印成長經驗，包括磨石子地板、媽媽的拷克機、客廳即工廠的家庭空間，導演透過影像細膩捕捉這些地方生活的細節與情感，並在社頭國中、台鐵社頭車站等熟悉地點取景，將家鄉風貌躍上大銀幕，電影將於9月12日全台上映。