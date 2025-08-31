遭吳宗憲旗下男星污衊！蘿莉塔爆氣「完全在消費我」　瞎傳裸聊引老公質疑　

記者孟育民／台北報導

蘿莉塔和海產同是從《大學生了沒》出道，日前她在《11點熱炒店》控訴對方愛亂造謠，「他一開始都沒工作，後來有工作是因為污衊我『愛他愛到無法自拔』，完全在消費我。」接著開玩笑表示已經找好委任律師準備提告，現場控訴數度失控，足見已經隱忍許久，笑翻全場。

▲▼ 蘿莉塔控訴海產亂造謠。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

[廣告]請繼續往下閱讀...

海產誇張的節目效果，讓現場來賓聽完直呼「根本胡扯，不用相信」，但蘿莉塔說：「我以前也是這樣想，海產就是一個講故事起家的人，每個人都知道他講的是假話，而且他都講那麼誇張，直到有一次，我那時候還單身，我朋友幫我約了一個聯誼局，有一個男生我真的覺得不錯，我主動去跟他聊天，結果那個男生問我說『妳不是跟海產在一起嗎？』誤會有人當真，我真的很生氣，擋我的情路！」





▲蘿莉塔生氣到失控。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

蘿莉塔說即便現在已經結婚，依舊被對方消費，「他在節目上亂講，我結婚之後老公都不碰我，所以我打電話視訊跟他裸聊，根本沒這件事。」原本她以為如此無聊的事情沒人會信，但卻被老公質問「真的有跟海產裸聊嗎」，讓她爆氣說：「我明天就要去提訴狀，告死他，我都已經結婚了，他還巴著我不放！」海產則回應：「她離不開我，她就是為了氣我，讓我走心。」

▲蘿莉塔被老公質疑。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）