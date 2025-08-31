POTATO主唱笑認「有腳本」！怕說錯話：會被BKPP粉絲踹　首來台開唱現場嗨爆

記者蕭采薇／台北報導

出道24年的泰國流行搖滾天團POTATO，首次來台，參加2025 「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」。而主唱Pup先前到泰國人氣CP「BKPP」的婚禮演唱會作客，妙語如珠逗得粉絲樂不可支。他誠實笑答：「有一點點腳本啦，就一點點！」團員也認證Pup的幽默，「他有他好笑的魅力。」

▲泰國搖滾天團POTATO成軍24年，首度來台演出，並接受台灣媒體訪問。（圖／記者周宸亘攝）

Pup透露，其實六月去「BKPP」婚禮演唱會那次，內容是有腳本的，「有一點點腳本，就一～點～點！因為他們有很多故事，我怕說錯話，會被BKPP的粉絲…」話還沒說完，Pup立刻做出「踹」的動作，笑翻現場眾人。一旁的團員也稱讚Pup的幽默，「他有他好笑的魅力。」

不過Pup強調，如果是平常活動，就會由他自己主導，當然也沒有特別擬稿。Pup在泰劇《絕妙騙局》中飾演僧人，形象深植人心，也因此圈了不少粉。Pup很感謝大家的支持，「我在現實中也有很多角色需要扮演，作為爸爸，還有今天是作為樂團成員身分全力以赴，希望大家多多關照。」

▲Pup（中）先前到泰國人氣CP「BKPP」婚禮演唱會作客，妙語如珠笑翻眾人。（圖／翻攝自官方Facebook）

而POTATO首次在台演出，現場氣氛相當熱烈，尖叫聲不斷。而Pup聽到現場有歌迷大合唱，露出驚訝又幸福的表情，更用英文感性表示：「這是我們第一次來台灣，發現這裡的人都很友善，謝謝大家，我對這一切無比感謝。」

▲POTATO首度來台演出，被現場粉絲的熱情感動。（圖／記者周宸亘攝）

Pup在今年當了爸爸，育兒日常也成為焦點，包括之前兒子不小心便便在他身上，這段影片在IG有將近千萬點擊。他溫柔的說：「有了孩子以後，感覺像是反映出我自己，像是各種小朋友有情緒、生氣啊、傷心啊，我會感受到這類情感，也讓我有了更深層的思考，更能看清真實的面貌。」