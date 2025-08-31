ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡依林MV這幕真的是薔薔！
最容易早婚三大星座！
遭男友退婚！韓女星「砸上億整形」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳以真 楊偉中 倪淑君 趙露思 吳宗憲 美珠 亮哲 成龍

POTATO主唱笑認「有腳本」！怕說錯話：會被BKPP粉絲踹　首來台開唱現場嗨爆

記者蕭采薇／台北報導

出道24年的泰國流行搖滾天團POTATO，首次來台，參加2025 「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」。而主唱Pup先前到泰國人氣CP「BKPP」的婚禮演唱會作客，妙語如珠逗得粉絲樂不可支。他誠實笑答：「有一點點腳本啦，就一點點！」團員也認證Pup的幽默，「他有他好笑的魅力。」

▲▼泰國搖滾天團POTATO聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲泰國搖滾天團POTATO成軍24年，首度來台演出，並接受台灣媒體訪問。（圖／記者周宸亘攝）

Pup透露，其實六月去「BKPP」婚禮演唱會那次，內容是有腳本的，「有一點點腳本，就一～點～點！因為他們有很多故事，我怕說錯話，會被BKPP的粉絲…」話還沒說完，Pup立刻做出「踹」的動作，笑翻現場眾人。一旁的團員也稱讚Pup的幽默，「他有他好笑的魅力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過Pup強調，如果是平常活動，就會由他自己主導，當然也沒有特別擬稿。Pup在泰劇《絕妙騙局》中飾演僧人，形象深植人心，也因此圈了不少粉。Pup很感謝大家的支持，「我在現實中也有很多角色需要扮演，作為爸爸，還有今天是作為樂團成員身分全力以赴，希望大家多多關照。」

▲POTATO主唱Pup先前到泰國人氣CP「BKPP」的婚禮演唱會作客。（圖／翻攝自官方Facebook）

▲Pup（中）先前到泰國人氣CP「BKPP」婚禮演唱會作客，妙語如珠笑翻眾人。（圖／翻攝自官方Facebook）

而POTATO首次在台演出，現場氣氛相當熱烈，尖叫聲不斷。而Pup聽到現場有歌迷大合唱，露出驚訝又幸福的表情，更用英文感性表示：「這是我們第一次來台灣，發現這裡的人都很友善，謝謝大家，我對這一切無比感謝。」

▲▼泰國搖滾天團 POTATO表演。（圖／記者周宸亘攝）

▲POTATO首度來台演出，被現場粉絲的熱情感動。（圖／記者周宸亘攝）

Pup在今年當了爸爸，育兒日常也成為焦點，包括之前兒子不小心便便在他身上，這段影片在IG有將近千萬點擊。他溫柔的說：「有了孩子以後，感覺像是反映出我自己，像是各種小朋友有情緒、生氣啊、傷心啊，我會感受到這類情感，也讓我有了更深層的思考，更能看清真實的面貌。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

POTATO絕廟騙局道爾法師PupBKPPBillKinPPPP Krit

推薦閱讀

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

10小時前

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！翻完「超臭老書」…急奔歐洲醫院：變黑了

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！翻完「超臭老書」…急奔歐洲醫院：變黑了

13小時前

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」曝探望照

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」曝探望照

23小時前

黃立行51歲現況曝光！「熱戀徐靜蕾15年」　被目擊美國甜蜜約會

黃立行51歲現況曝光！「熱戀徐靜蕾15年」　被目擊美國甜蜜約會

8小時前

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往

5小時前

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

台女星「50元買台積電」32歲就退休！暴賺20倍　26年不用工作

8/30 15:51

JKF女郎「比基尼熱舞」疑走光！直播間清涼畫面網瘋傳　她大方回應了

JKF女郎「比基尼熱舞」疑走光！直播間清涼畫面網瘋傳　她大方回應了

9小時前

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！她首公開拍攝內幕「沒試鏡就錄取」

7小時前

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍　認了：現在已婚

6小時前

劉香慈七夕收董事長尪「高中記過單」！　驚見日期有亮點

劉香慈七夕收董事長尪「高中記過單」！　驚見日期有亮點

8/30 17:17

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

8/29 13:29

快訊／又+5組！AAA第7波陣容公開　爆紅墨鏡女團KISS OF LIFE要來了

快訊／又+5組！AAA第7波陣容公開　爆紅墨鏡女團KISS OF LIFE要來了

13小時前

熱門影音

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照
王淨飯撒結束...一秒變臉

王淨飯撒結束...一秒變臉
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
王淨提到「前任」秒嘴軟

王淨提到「前任」秒嘴軟
蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣
安芝儇喝醉超ㄎㄧㄤ XD 「笑出豬叫」被朴旻曙出賣

安芝儇喝醉超ㄎㄧㄤ XD 「笑出豬叫」被朴旻曙出賣
恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

安芝儇聚餐「喝茫跌倒」手腳掛彩　恭喜李珠珢來台：不會有壓力

安芝儇聚餐「喝茫跌倒」手腳掛彩　恭喜李珠珢來台：不會有壓力

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

張員瑛軍訓累到脫口：啊C！　跑步上山崩潰「這裡有計程車嗎」

張員瑛軍訓累到脫口：啊C！　跑步上山崩潰「這裡有計程車嗎」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

哈哈被氣球嚇瘋「還扭到脖子XD」　池石鎮劉在錫狂弄倒骨牌：夠了！

哈哈被氣球嚇瘋「還扭到脖子XD」　池石鎮劉在錫狂弄倒骨牌：夠了！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

許光漢退伍復工笑稱「二度就業」　「陪伴長輩」暖舉曝光：只是該做的

看更多

【就等爸爸這個反應】姊偷飛回台灣 站後面偷合照爸竟然沒發現XD

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

虞書欣直播喊卡2天後首露面！　家族爭議纏身「真實狀態曝光」

51分鐘前10

宋軼五官變了遭疑進廠維修　本人發聲笑了：換新化妝師

1小時前31

全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

1小時前40

國光女神Lala父親過世…她14歲賺錢幫還債　送別「一生最痛記憶」

1小時前10

徐若瑄夢幻連動李多慧拍電影！　首曬同框合照：一見如故

1小時前0

《辣媽辣妹2》等20年才拍有秘辛！　潔美李寇蒂斯曝首集「接下到開拍」僅3天

1小時前0

《我家的事》千人首映會轟動社頭！導演4主演返母校　獲頒「傑出鄉民獎牌」

2小時前0

「師奶殺手」齊聚澎湖！　粉絲跨海追星「應援大拚場」

2小時前10

遭吳宗憲旗下男星污衊！蘿莉塔爆氣「完全在消費我」　瞎傳裸聊引老公質疑　

2小時前42

蔡允潔產後帶女兒出國挨酸　心碎揭背後內幕：不想再繼續這樣

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況
    10小時前2221
  2. 百萬YTR HOOK手指突冒異狀！
    13小時前1411
  3. 楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」
    23小時前348
  4. 黃立行51歲現況曝光！「熱戀徐靜蕾15年」
    8小時前244
  5. 快訊／Jimin首度認了舊愛宋多恩！　公司終於出聲：曾抱好感交往
    5小時前123
  6. 台女星「50元買台積電」32歲就退休！
    8/30 15:512814
  7. JKF女郎「比基尼熱舞」疑走光！
    9小時前269
  8. 蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔
    7小時前21
  9. 桃園保全帥哥是前天菜排長！曾捲全裸DIY片烏龍
    6小時前168
  10. 劉香慈七夕收董事長尪「高中記過單」日期有亮點
    8/30 17:17
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合