B.A.P劉永才鬼門開來台「相信有鬼」　怕臭豆腐全說了

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體B.A.P成員劉永才抵台舉辦見面會，31日接受訪問，大方分享此行在台灣的飲食體驗與心情。他透露，此次到台灣最先品嚐了蚵仔麵線、貢丸湯、北京烤鴨、燒賣與炒飯，還特別走訪樂華夜市，品嚐了芒果冰、地瓜球、花生冰淇淋與珍珠奶茶。

▲B.A.P劉永才來台嘗試過了香菜，但臭豆腐還是不行。（圖／FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）



談到台灣經典小吃，劉永才表示自己很喜歡香菜，也多次嘗試過臭豆腐，但笑說：「臭豆腐好像不是我喜歡的類型。」至於外界關心的體態，他則透露自己前一晚進行了一小時重量訓練，又跑步一個多小時，「今天早上起來體重變少了，看起來沒有腫起來！」

正值台灣農曆鬼月，劉永才也他直率回應：「我相信有鬼神。」談到粉絲以哨子應援引發話題，他回憶起當兵時較常聽到類似聲音，但因為當時專注於訓練，並沒有太在意。

▲劉永才見面會名稱「游泳」是用自己中文名諧音所取。（圖／FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）



這次見面會以「游泳」為名，他解釋是希望粉絲能在現場感受到如游泳般的「自由與平靜」，像自己游泳時一樣感到幸福放鬆。他也笑說「游泳」和自己名字「劉永才」的諧音巧妙呼應。劉永才透露，自己是在團體活動巡演期間，常與工作人員或成員利用飯店泳池游泳，才逐漸愛上這項運動，雖然海泳經驗不多，但覺得「在海邊游泳很幸福」。

▲B.A.P劉永才鬼門開來台，笑喊「相信有鬼」。（圖／FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）



談及對台灣的感性，他表示台灣的交通便利、巷弄氛圍舒適，讓他寫歌時特別有靈感。此次他也挑戰與台灣歌手合作，坦言因為是抒情曲，發音準確度讓他相當緊張，「大概練了三個禮拜到一個月左右，擔心如果發音錯誤，會讓歌曲的意境跑掉。」

劉永才笑言，每次來台灣幾乎都待在台北，未來希望能到其他城市走走。他更直呼台灣美食完全符合自己口味，「我愛吃美食，台灣的食物真的都很棒！」