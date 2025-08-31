老公弄丟婚戒！「資生堂千金」怒買9克拉鑽石彌補　藍心湄驚呆：價格太便宜

記者孟育民／台北報導

「資生堂千金」李宓2021年跟老公阿Q結婚後，育有5個小孩。她日前錄製《女人我最大》分享，婚禮時因為老公弄丟了戒指，讓她哭了三天，最後回台灣直接怒買了9克拉鑽戒，彌補心中遺憾，公開價格約 596萬。讓藍心湄聽到直呼：「太便宜了吧！早知道就去買了，現在哪買得到！我60歲生日那天，前一年我就訂了一個6克拉的，大概是這個的一倍，我60歲才恍然大悟，早買早享受。」

▲▼李宓買9克拉鑽戒彌補遺憾，藍心湄被價格驚呆 。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

李宓還原老公弄丟戒指故事，「我結婚的時候在峇里島舉辦婚禮，婚後我就跟親朋好友去海洋公園玩，但是因為不能戴戒指，因為可以跟海豚互動，怕傷到海豚，我就把戒指拿下來給我老公保管，有訂婚戒指跟結婚戒指，他就給我放在褲子口袋，回家之後就不見了。」戒指不見讓她大哭三天，「我真的傻眼，老公還回海洋公園裡面找，怎麼找都找不到，重點不是價值，因為我老公其實沒有很有錢，他送我其實才半克拉，但那個是紀念，而且他也沒有能力再補買給我。」

▲李宓老公弄丟婚戒 。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）

回到台灣後，為了彌補心中遺憾，李宓直接砸下596萬買下9克拉鑽戒，「我想說老公靠不住，我還是靠自己最好，我平常也不會戴出來，只是彌補我心裡的空洞。」她大方在節目中曬出戰利品，超閃亮的鑽石，讓眾人驚呆誇讚：「太美了！跟妳眼睛一樣大了。」

▲李宓展示9克拉鑽戒 。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）





