情人節突被告白「我愛你」！　動力火車嚇傻...緊急神回1句話

記者翁子涵／台北報導

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」29日起一連三天在桃園竹圍漁港正式起跑，相隔20年後在本屆金曲獎再度拿下最佳演唱組合的動力火車，擔任昨晚節目壓軸，上台演唱〈趁少年〉時已超過晚上10點，台下依然滿滿觀眾，尤秋興說：「今天白天非常熱，辛苦大家的等待了。」

唱完成名曲〈除了愛你還能愛誰〉，台下有男歌迷對著他們大喊「I love you」，尤秋興笑說：「不太方便，我們已經結婚了。」緊接著帶來經典作品〈彩虹〉以及讓他們翻紅的〈我很好騙〉，還驚喜透露：「新歌準備中，已經在試唱了。」對於情人節，兩人口徑一致：「通常有空就會一起吃飯，如果有工作，會傳個訊息給老婆。」

Matzka上台時早已日落，依然備妥墨鏡「遮陽」，還準備了很多「冰涼的氣泡飲料」隨時補充水分；他一口氣帶來30分鐘熱情演出，除了和「LALAI原民音樂人才PK大賽」的優勝者合唱〈一朵花〉，還帶來〈ali ali taqeli躺好先〉〈ali tjumaqu歡迎回家〉等最新母語專輯的作品，呼應桃園就是台灣國門，外出的遊子累了倦了，「家」永遠在等著你。

前年曾獲金曲樂團獎的宇宙人，緊接在「學長」Matzka之後登場，年底將再登小巨蛋的他們，陸續「閉關」製作歌曲中；貝斯手方Q透露新專輯在日本用很復古的盤帶式錄音，已經有一半的歌曲錄製完成，很迫不及待想趕快跟樂迷分享；他望著台下滿滿的人潮說：「我們年底要再站上小巨蛋，如果你們都來的話，可能要開三場才夠，你們會來嗎？」

宇宙人唱了〈你以為〉、〈藍色的你〉之後，主唱小玉問阿奎為什麼七夕情人節開的歌單這麼悲慘？為了平衡一下，特別把第一張專輯的〈浪費一整天〉撈出來，作為歌單外的小驚喜送給歌迷，最後在〈如果我們還在一起〉歌聲中結束演出。