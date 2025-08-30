美珠ADHD檢查報告出爐！　醫師坦言「是用藥治療程度」震驚眾人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團Lovelyz出身的藝人美珠，除了活躍在各大綜藝節目以外，也有經營個人YouTube，29日，她突然更新了一支標題為「你們覺得我看起來像ADHD嗎？」的影片，記錄了自己前往醫院接受ADHD（注意力不足過動症）的全過程。

▲美珠前往醫院接受過動症檢測。（圖／翻攝自美珠IG）

影片中，美珠坦言：「最近常常想著『我要去做這件事』，但到了現場就會忘記自己要幹嘛，還會疑惑『我為什麼來這裡？』，接著又去做別的事情，最後才慢慢想起來。記憶力幾乎是零，連密碼都記不住，只能全部寫下來。甚至連昨天自己做過什麼，其實也記不太清楚。」製作單位聽後表示：「現在成人 ADHD 的案例其實不少。」建議她接受檢查。

▲美珠在製作單位陪同下接受檢查，醫師坦言數值達用藥治療的程度。（圖／翻攝自美珠YT）

隨後，美珠前往專門檢測ADHD的醫院，進行腦波與心理測驗。檢查結束後，醫師指出：「在注意力和工作記憶的測驗中，結果都出現下降，腦波檢查也顯示部分功能低於正常；在認知與行為測驗上，ADHD 指標特別明顯。」雖然美珠表示「在生活中其實沒有太大不便」，但當製作單位再次追問時，醫師補充：「一般來說，若數值達到這種程度，有些醫院會建議開始用藥治療。」讓眾人相當驚訝。