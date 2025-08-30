林千又甜曬婚紗照「尪難得摘墨鏡」　依偎放閃：終於幸福了

記者王靖淳／綜合報導

女星林千又今年3月和史丹佛博士Jeon登記結婚，並於本月在南法舉辦婚禮，平時會透過社群記錄生活的她，今（30）日難得曬出一系列婚紗照，甜蜜表示「我的人生劇本是……最後，終於幸福了」，而老公摘下墨鏡，露出眼睛的正臉照也隨之曝光。

▲林千又的老公難得摘下墨鏡。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

透過林千又分享的照片可見到，她身穿一件白色無肩帶婚紗，搭配長款頭紗，手上戴著鑽戒及手環，她微微把頭傾向老公，眼神直視鏡頭，露出甜美笑容。林千又的老公則穿著黑色西裝搭配襯衫及領結，用手半遮著嘴，夫妻倆一同靠近坐在桌前，桌上還擺著一束白色玫瑰花，整體氛圍相當浪漫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林千又曬婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

林千又在文中以「我的人生劇本是……最後，終於幸福了」為開頭，對外宣告自己已覓得真愛，找到了最終的歸宿。在宣告幸福的同時，林千又也回首自己一路走來的顛簸情路。她坦言，自己的感情是從「懵懂無知的愛到遍體鱗傷的愛。」然而，對於過往的傷痕，如今的她已能淡然看待，並將其視為成長的養分，「這些都是為了去遇見更好的愛之養分，愛，從來沒有對錯，它只是帶領我們找到：對的人。」

▲林千又曬婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

儘管過去的感情路走得艱辛，但林千又強調，自己從未放棄對愛情的信仰，她堅定地表示：「不管一路上的感情多坎坷，最後的我，依然選擇相信愛。因為我知道，幸福終將來臨。」最後，林千又也不忘向所有在愛情路上徬徨的粉絲們送上鼓勵，並溫柔地喊話：「妳們～也要勇敢去愛。」