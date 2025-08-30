爆料者怒轟「宋昰昀改口翻臉」求償100億：連學姐都罵她臉皮真厚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋昰昀過去被指控涉及校園霸凌，爆料者A從美國飛到韓國正面對決，除了會接受調查，並將對女方提出要求賠償韓幣100億（約台幣2.5億元）的金額。A男近日接受訪問，他表示「100億只是象徵性的數字」，不滿宋昰昀本來承認曾有施暴，卻翻臉改口，還對他提出跨海訴訟，「我在3月的時候接到電話，警方說我被告了，心情很差，加害者提告受害人？連曾經被宋昰昀打過的學姐都說『臉皮真厚』。」

▲爆料者正面對決宋昰昀涉及霸凌案。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）



A男近日接受YouTuber李鎮浩專訪，怒曝宋昰昀翻臉過程：「去年她說『確實有校園暴力，但是被捲入才去到現場』，今年卻改口『沒有校園暴力，也沒有打人，也沒有被強制轉學』，這到底算什麼？」他表示，自己原來已經回歸正常的生活，卻在3月接到自己被告的電話通知，感到很無言，受害者居然被提告，點燃他的怒火，決定迎戰宋昰昀的訴訟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A男當時曾透露，不止他一個人曾經被宋昰昀施暴，同校學姐也有遭到毒打，「學姐說『臉皮真厚，她就是我們大家還熟知的那個人，本來就是那種人，一點都不意外』。」再次還原學生時期被施暴的過程，A男說：「我記憶猶新那是穿著校服的校園時期，在我被挨打沒多久後，就聽到宋昰昀被強制轉學了。」他強調宋昰昀絕對可以知道自己何時轉學，「她是當事人，能直接調出學校記錄。」

▲爆料者不滿宋昰昀突然改口。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）



求償宋昰昀韓幣100億元，A男直白地說：「100億只是說說，那是象徵性的數字，我只是想用金額來展現出，當加害者（宋昰昀）在面對受害人反擊的時候，會帶來多麼可怕的恐懼感。」A男也說：「我確確實實地還記得，我被施暴了，在場有誰在，是怎樣的情況，我都可以正確地說出來，我會全盤托出，其他的證據、證詞或者其他書面資料，我都已經一併提交了。」受訪內容再度引起關注。