隋棠七夕只收到「摩羯式情話」！獨留台灣：除了實用還是實用

隋棠與Tony結婚超過10年，不時會與粉絲分享婚姻生活。29日適逢七夕，她雖然和老公分隔兩地，無法一起慶祝情人節，另一半在美國準備開會仍不忘打電話提醒她一件事，讓她不禁笑說這真的是「摩羯式情話」。

▲▼隋棠七夕和老公分隔兩地。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



隋棠透露在七夕早上，正在美國準備進會議室開會的老公特地打電話給她說：「我剛手機封面跳出去年瘦瘦的妳，哇喔，跟現在真的很不一樣。」她聽了大笑，還反問老公是否仍喜歡現在健壯的自己。

▲隋棠分享七夕早上接到老公電話的心路歷程。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



對此，老公的回答並非單純從外型喜好出發，而是尊重隋棠的選擇，「重點不是我喜不喜歡，是這是妳想要的就好。」這番話讓增重了8、9公斤的隋棠感受到滿滿支持。

▲▼跟去年相比，隋棠已增重了8、9公斤。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



掛電話前，隋棠還以為先生會難得記得七夕，沒想到對方補充了一段充滿實用性的建議：「妳可以考慮今天跳過大重量，去試試YouTube上Jordan Yeoh的Level 4，記得心肺也要照顧，愛妳，拜！」

隋棠笑說這就是所謂的「摩羯式情話」、「除了實用還是實用」，她獨自過了「汗流浹背的健康七夕」，但也引來不少網友共鳴，直呼這樣的互動既實際又甜蜜。