9月3日星座運勢／雙子陷三角戀！ 牡羊職場活用團隊合作
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：用心投入工作
感情：感情最忌猜忌
財運：多學財商思維
幸運色：梧桐色
貴人：獅子
小人：射手
工作：勞煩前輩指點
感情：慎防入三角戀
財運：婉拒借錢請求
幸運色：煙粉色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：業務逐漸增加
感情：不宜過度比較
財運：找尋新的商品
幸運色：淺粉色
貴人：處女
小人：金牛
【土象星座】
工作：合作觀念不合
感情：多加謹言慎行
財運：勇於創造財富
幸運色：薄荷綠
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：執行最初計畫
感情：吵架努力和好
財運：跟隨市場走向
幸運色：深棕色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：圓滑方式工作
感情：感情增溫加分
財運：錢與財別露白
幸運色：金黃色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【水象星座】
工作：工作得心應手
感情：對方態度改變
財運：有更好的標的
幸運色：粉晶色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：節骨眼要謹慎
感情：美滿家庭和諧
財運：勿再增加負擔
幸運色：珊瑚橘
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：活力應對客戶
感情：變化方法相處
財運：交易公平公正
幸運色：茶綠色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【火象星座】
工作：團結力量就大
感情：得到好的良緣
財運：保持理性理財
幸運色：淺藍色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：主動完成雜務
感情：遵照內心聲音
財運：營業額較平淡
幸運色：淺紫色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：工作勤勞負責
感情：包容尊重對方
財運：家庭開銷增加
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
