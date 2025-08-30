走鐘獎不見YTR清流！　好味小姐團隊親曝關鍵原因

記者張筱涵／綜合報導

第七屆走鐘獎將於11月舉行，徵選報名影片的日期也已截止。其中，YouTuber好味小姐的影片被發現不在列表中，團隊成員阿斷特別發Instagram限時動態解釋。

▲好味小姐。（圖／翻攝自YouTube／好味小姐）



阿斷29日透過Instagram限時動態表示，有被問到為何沒有參加最新一屆走鐘獎，坦承一如既往拖到快截止的日期才報名，但因為搞錯時間的關係，最終沒有報名成功：「以為是禮拜一晚上截止，還想說真是貼心在上班日截止，結果真正的截止日當天，我們去蕭寧同學旅行團，隔天禮拜一大家集合要來報名的時候，疑？！」

▲好味小姐沒報名今年走鐘獎原因。（圖／翻攝自Instagram／huangyijiejie）



儘管最後沒有投稿到，阿斷最後祝福其他創作者們都能拿到理想的獎項。另外，走鐘獎創辦呱吉7月曾說「第七屆走鐘獎在新的執行委員會監督下，正式展開徵件」，今年阿滴、六嘆、和千千卸下執行委員的身份，但呱吉也公開新的團隊：「有續任的黃氏兄弟、Dcard 、百靈果，也有新任的Dodomen Ian、超認真少年、和美麗本人。」

以往走鐘獎都在10月舉行，今年晚一個月的原因，呱吉也提到：「一方面想和其他頒獎典禮錯開時間，也希望不要再次和每年的同志大遊行重疊，造成一些夥伴得要忍痛割捨其中一邊的活動。」