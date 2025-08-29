樂天女孩被稱「最佳救援」 崔荷潾曝光和Josh變熟經過

記者葉文正／台北報導

樂天球團近日在「樂天女孩」崔荷潾的牽線下，特地南下台南和Josh交流，崔荷潾笑說：「自己就是打打字，到現場就在旁邊喝下午茶。」說起兩人的緣分，始於2022年明星賽，當時兩人第一次見面便留下合影，她還直接說：「要約要一起拍影片。」隨著時間累積，兩人也真的陸續合作，讓這份交情在鏡頭前後持續延伸。

▲兩人想拍影片。（圖／崔荷潾提供）

「樂天女孩」崔荷潾和Josh熟識，此次事件也被讚「最佳救援」。崔荷潾笑說，外界對兩人關係的好奇，她坦言，「身邊朋友真的會私下問我是不是跟Josh在一起？謝謝安娜出現，讓我們有更多話題還有火花！」她更大方分享自己心中的Josh，她認為，Josh影片中和私下都是一樣的，「邏輯清晰、很會聊天，也很楚知道自己的目標，也是一個貼心溫暖的人。」語氣中滿是肯定。

▲兩人2022年初次見面。（圖／崔荷潾提供）

聊到最喜歡的合作影片，崔荷潾表示，很喜歡8月中發布的《跟崔荷潾一起看明星賽！能請河智媛對我提出邀約...？》一起看明星賽的影片，「明星賽太多效果，我們很像吃瓜群眾看得很開心，也是我們久違再一次合體拍影片！」每次兩人自然又真誠的互動，也在影片中展現出她與 Josh 之間的深厚情誼。

最後，崔荷潾也有一些話想說，「請大家給願意努力的工作人員一點鼓勵，也請大家可以多多看到我們好的地方。」她透露，「球迷在意戰績在意表現，都是很正常的事情，希望粉絲們不要再為這件事情吵架了，我們也會繼續努力，謝謝！」