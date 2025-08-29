兩性專家宣布升級2.0！　欣西亞喜曬證書嗨喊：我做到了

記者王靖淳／綜合報導

兩性專家欣西亞今（29）日在臉書發文投下震撼喜訊，曬出證書宣布自己正式拿到人類性學碩士學位，「我現在正式宣布：欣西亞升級為兩性專家2.0，請大家多多指教。」貼文曝光後，喜獲一票網友留言恭喜她。

▲欣西亞。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

欣西亞坦言，過往頂著「兩性專家欣西亞」的頭銜，但因大學主修應用外語，總覺得在專業背景上有所不足，「我時常思考自己能帶給大家的專業是什麼？」儘管已出版5本兩性書籍，但她總覺得帶給讀者的東西還不夠。這份對自我的要求，驅使她不斷精進，從考取性諮詢師、教育師與治療師證照，到最終決心重返校園，展現對該領域的尊重與熱情。

欣西亞透露，她之所以選擇報考台灣唯一的人類性學所，是因為深信在兩性關係中，性契合是非常重要的。她表示，除了愛情問題，自己也常收到粉絲關於性健康的困擾諮詢，而該研究所的課程，不但包含性學知識，更有婚姻經營、親密關係、心理諮詢的訓練，能讓她在各方面都獲得更扎實的學術理論支持。

在正式拿到碩士學位證書的當下，欣西亞形容自己的內心「興奮、踏實，也為自己感到驕傲」。她除了感謝老公一路以來的支持，更在文末感念已在天上的母親。她形容，媽媽是她最強力的後盾，永遠鼓勵她追求夢想，對於母親無緣參加畢業典禮、親眼看見她穿上碩士袍的模樣，感到些許遺憾。但她堅信，媽媽一定會為她感到驕傲。