今市隆二恐嚇運將「改口認了」！　被抓包說謊缺席15周年演唱會

日本歌手今市隆二是男團「三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」的一員，也是放浪兄弟AKIRA的師弟。他7月底因涉嫌對計程車司機施暴及恐嚇，遭到書面送檢，而受害司機的律師也於28日召開記者會。

今市隆二涉嫌恐嚇司機一事經過三個月才被爆出來。

今市隆二在今年4月初與一名男性友人在東京搭乘計程車時，對司機恐嚇說「我要殺了你」，並拉扯對方手臂、踢打車內的壓克力隔板，因而被警方立案調查。他在書面送檢剛曝光時，曾向警方供稱「雖然說了『我要殺了你』，但不是對司機說的」，但經過這段時間的交涉，今市後來改口承認是對司機說的，也就暴行與恐嚇的事實向受害者道歉。

據悉，受害司機在4月曾一度拒絕今市隆二的和解提議，但在28日的記者會上，其律師宣布雙方已經達成和解。今市稍早也透過代理律師發表聲明：「對於司機先生、計程車公司，以及所有相關人士造成極大困擾，我深感抱歉。今後我會端正態度。」

然而，因為今市隆二的前後說詞不一，引發大量的批評聲浪，「不是說過『我要殺了你』這句話只是對朋友講的嗎？結果是對司機又打人又罵人，還對外撒謊」、「今市明明知道自己有錯，卻還臨時編謊話糊弄，真的太丟臉了」、「早點承認並道歉不就好了嗎？結果還要撒謊，真的很差勁」。

此前，今市隆二當時在事件發生後，僅受到經紀公司「返還報酬與居家禁足」的處分，5月仍照常參加演唱會。不過，在事情鬧大後，其經紀公司27日在官方網站宣布，今市接下來將缺席團體的出道15周年演唱會。

三代目J Soul Brothers將於10月在體育場舉行15周年演唱會。

成員們在聲明中表示，這段時間來，大家曾多次討論是否該照常舉行演唱會，「考慮到支持我們的粉絲的心情，這並不是一個容易的決定，但我們相信，盡全力做現在能做的事，就是表達感謝的一步，因此決定由6人一起完成。」

對此，不少網友保持負面態度，紛紛批說「還敢說『將來再7人同台』，到時候就能悄悄復出嗎？一般人早就被逮捕、解雇了」、「這種時代，怎麼不是整個團體自肅」、「我以為他理所當然不會出席，結果還說是『討論的結果』，難道只是換個站位」；不過，也有粉絲仍希望今市隆二參加演出。