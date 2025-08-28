凱莉產後1月停餵母乳！「老公會擺爛」揭原因：願意生就他X的了不起好嗎

記者潘慧中／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉2024年8月生下女兒後，不時會與粉絲分享育兒生活。針對近期網路上討論的餵母奶議題，自己在嘗試了一個月左右的佛系母乳餵養後，很快決定改為全配方奶，「因為這樣爸爸才有辦法參與更多的育兒，不會讓餵奶理所當然變成只有媽媽一個人能做的事，不然久了沒他的事自然就擺爛。」

▲凱莉分享對於餵母乳的想法。（圖／翻攝自Facebook／凱莉蹲下去）



凱莉進一步解釋，她當時需要迅速回到工作崗位，因為「工作是我自我價值的來源」。同時，她也希望爸爸能更多地投入照顧小孩，「因為我懷孕的時候他其實沒辦法做什麼。」

▲凱莉希望老公能參與更多。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）



針對外界對於母乳與配方奶的討論，凱莉表達認同，「大家都在說餵母奶跟餵配方奶都可以是好媽媽，我完全同意。」

不過，凱莉也直言，成為媽媽不該僅限於社會主流的價值觀，「我更想說的是，其實就算是當個不符合社會主流價值的『壞媽媽』也可以。因為我他媽的願意生小孩就他X的超了不起了好嗎！」

凱莉臉書全文：



