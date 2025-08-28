等了10年！最強CP回歸「離婚只爭貓咪」結局還是超甜：又撲通LOVE了

文／潘慧中

活著真好！活著就能看到《撲通撲通LOVE》CP睽違10年還能合體，這是我第一時間看到尹斗俊、金瑟琪合作新劇《養貓權戰爭》的心情，有種10年前的時空再度開始轉動的感覺(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)。這次，編劇用短短一小時去講男女主角從一見鍾情交往、結婚、磨合卻差點分道揚鑣的過程，更透過大量的「養貓」片段映照出夫妻之間的矛盾與依賴。劇情緊湊卻細膩，把戀愛的甜蜜與婚姻的現實衝突呈現得入木三分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲10年前嗑的CP回來啦！（圖／翻攝自網路、Instagram／tving.official、tvn_drama）



其中比較有意思的一場戲，是男主角想起當初會喜歡女主角的原因是「她很可愛又灑脫」。然而，婚後卻也是因為這樣的特質，讓他漸漸無法忍受。比方說，他因為愛乾淨，看不慣女主角吃東西不拿垃圾桶接屑屑，或是直接把包裹放在床上開箱——那些曾經心動的特質，最後都成了導火線。

▲《養貓權戰爭》用一小時講了婚姻的起承轉合（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



兩人從怦然心動到柴米油鹽，浪漫褪去之後留下的，是日常裡不斷累積的小摩擦。編劇用極短篇幅想讓觀眾思考，究竟愛情裡的「心動」能不能抵擋生活裡的「心累」，這也是近年不少婚姻劇會開始拋出的問題，我想一部分的原因是這樣的橋段其實不只是戲劇裡才會發生，很多夫妻或情侶都曾因生活習慣摩擦，懷疑過自己最初的愛。

▲▼裡面有大量貓貓片段，喜歡喵星人的也不要錯過！（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



而看完這部劇後，我是這麼覺得的：一段感情一旦開始，愛與恨往往就像影子般並肩而行。所謂的恨，其實是從愛裡長出來的枝節；同時，只有經歷摩擦與不滿，才能更深刻理解自己有多愛對方。情感的推進，注定會同時孕育愛與恨，而這並非人能完全掌控。

我們能做的，只是在愛與恨逐漸加深之前，緊緊抓住那轉瞬即逝、卻能稱之為幸福的片刻。用盡全力去享受它，因為未來會發生什麼誰也不清楚。

▲▼尹斗俊、金瑟琪在劇中差點離婚。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



但除了日常習慣，男女主角之間其實還因為一個更大的不可抗因素而埋下裂痕。這部分就留給觀眾在劇中自行揭曉。不過，可以確定的是，兩人最終是有把話說開的，並在家庭法院前踩下剎車。雖然「把包裹放在床上開箱」這件事並沒有真正解決（我真的好在意這點），感覺未來依舊可能成為爭吵的導火線，但有了上述的體悟後，編劇想傳達的應該是，比起愛與恨的拉扯，更珍貴的是在有限時間裡選擇相愛。

更何況對觀眾而言，最心動的亮點在於尹斗俊與金瑟琪的再度合體，光是看到他們10年後再次攜手就已足夠動人，身為粉絲，抓住這一小時的幸福就好，希望下次合體不用再讓我們等10年，那就更幸福了。

「只有我們兩個人已經足夠幸福了，還需要什麼呢？」

▲結局是甜的～可以放心看起來！（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）



筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net