《祕密花園》導演離世5年　張本渝捷運站巧遇「神似分身」淚崩

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！公開求助
「幫夫運最強」星座Top 3
春風聽張景嵐情變秒傳訊息
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

泰勒絲 薔薔 堀內美香 吳阿志 峮峮 孫安佐 蕭亞軒 王鶴棣

《祕密花園》導演楊冠玉離世5年　張本渝捷運站巧遇「神似分身」淚崩

記者蔡宜芳／綜合報導

知名女導演楊冠玉師承王小棣老師，曾執導《我的秘密花園》、《我要變成硬柿子》，她於2020年猝逝家中，享年57歲，噩耗令許多演藝圈好友難以接受。而與她交好的女星張本渝，26日透露在路上巧遇神似楊冠玉的人，眼淚忍不住奪眶而出。

▲▼《祕密花園》導演楊冠玉離世5年　張本渝捷運站巧遇「神似分身」淚崩。（圖／翻攝自Facebook／楊冠玉、張本渝）

▲張本渝和楊冠玉從工作夥伴變成朋友。（圖／翻攝自Facebook／楊冠玉、張本渝）

張本渝提到，她前幾天做完瑜伽準備搭車時，在捷運站口看到一位女子，對方無論是臉型、神態、穿著，還是身高，都和好友楊冠玉一模一樣，「我當下看傻了，我沒有預料到自己會被一個這麽像的人震攝到。應該說…原來她的離開我到現在還在難過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊冠玉是王小棣的徒弟，也是圈內知名的「火爆女導演」，張本渝透露，雖然很多人怕楊冠玉，但自己在印象中並沒被對方罵過，「因為我都會把劇本背熟功課做好，頂多搞自閉，開工自己窩在一個角落，收工1分鐘之內離開現場。」

張本渝說，圈內有許多人都很怕楊冠玉，但她認為只要在工作上不要去觸碰對方忌諱的雷點，楊冠玉是個能幫助演員演得更好的優秀導演，「跟她一起工作即使72小時沒覺睡，都會有種吃苦像吃補的感覺。」

▲《我的秘密花園》楊冠玉導演驚傳逝世。（圖／翻攝丁爸也是應爸微博、網路）

▲楊冠玉當年執導的《我的秘密花園》相當有人氣。（圖／翻攝自微博）

談起彼此情誼，張本渝說兩人從同事變成閨蜜，常常相約吃飯、喝咖啡，甚至一起做瑜伽。她坦言，那些回憶早已被放進長期記憶，但因為在捷運站巧遇那位神似好友的陌生人，回憶再次被翻攪出來，「我看著她從我身邊走了過去，我轉頭看著她的背影好久，心裡有個衝動想要衝上去再看兩眼，甚至告訴她她跟我的好朋友長的有多像。」

不過，張本渝最終忍住了，因為她已經控制不住表情，「我眼淚不止的一路走進捷運站，在口罩後無聲的宣洩悲傷，即便寫到現在我還是淚流不止⋯⋯」張本渝強調，雖然楊冠玉已經不在，但在她心裡永遠留著好友的身影，「那個愛喝可樂、有著爽朗笑聲，會大聲幹譙卻情感豐沛細膩的楊冠玉。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊冠玉張本渝

推薦閱讀

不願與失智婆婆同住　狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

不願與失智婆婆同住　狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

16小時前

薔薔宣布開除元老員工！認被踩底線「心碎切割」　網瘋猜是他...全震驚

薔薔宣布開除元老員工！認被踩底線「心碎切割」　網瘋猜是他...全震驚

8/26 21:58

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

8/26 18:52

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」　秒刪仍被截到

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」　秒刪仍被截到

14小時前

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

2小時前

快訊／泰勒絲要結婚了！宣布情定球星男友　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

快訊／泰勒絲要結婚了！宣布情定球星男友　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

22小時前

快訊／TWICE高雄宣佈加場了！　兩場演出「明天一次開賣」

快訊／TWICE高雄宣佈加場了！　兩場演出「明天一次開賣」

6小時前

蔡阿嘎「在雪梨賭輸賭光」！上牌桌20mins損失金額曝：回台改訂廉航

蔡阿嘎「在雪梨賭輸賭光」！上牌桌20mins損失金額曝：回台改訂廉航

13小時前

《花甲》劇組台南出車禍！「車頭撞毀」5人送醫　電視台回應曝現況

《花甲》劇組台南出車禍！「車頭撞毀」5人送醫　電視台回應曝現況

8/26 22:31

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

8/26 23:38

江蕙開唱...費玉清再度出手！「超催淚1舉動」見證神仙友情

江蕙開唱...費玉清再度出手！「超催淚1舉動」見證神仙友情

8/26 20:21

快訊／AAA第三波陣容「8日韓大咖」全到齊！　《苦盡柑來》6演員同台

快訊／AAA第三波陣容「8日韓大咖」全到齊！　《苦盡柑來》6演員同台

15小時前

熱門影音

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶
鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影

鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影
高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去
SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍

港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍
陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

唐禹哲剛求婚...認「11年前未婚生子」！　蘇小軒得知「第一反應」：需要時間消化

唐禹哲剛求婚...認「11年前未婚生子」！　蘇小軒得知「第一反應」：需要時間消化

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

唐禹哲下跪求婚！緊張狂抹汗　補上鑽戒：我的女孩蘇小軒 ❤

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

看更多

哈士奇還沒到家就開拆 媽傻眼：這隻絕對有純

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前10

富邦啦啦隊正妹應援一半「被螳螂襲胸」　當場嚇壞狂跳求救隊友

35分鐘前0

鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！　原和玉「4天僅募30萬救命錢」公開求助

1小時前26

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

1小時前1

《祕密花園》導演離世5年　張本渝捷運站巧遇「神似分身」淚崩

1小時前10

春風曾是張景嵐迷弟！聽她情變秒傳訊息　「等妳分手比等政黨輪替還久」

2小時前10

泰勒絲男友自家後院求婚！7月就準備好戒指　準公公笑曝細節：她等不及了

2小時前50

YTR魚乾罕見解放比基尼！　「真實身材入鏡」2.3萬人讚爆

2小時前83

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

3小時前41

「樂天女孩」前進美國！　自備台灣泡麵有機會見到大谷

3小時前1

比爾蓋茲首登韓綜！　合體劉在錫、曹世鎬曝光成功關鍵

讀者迴響

熱門新聞

  1. 狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子
    16小時前4831
  2. 薔薔宣布開除元老員工
    8/26 21:582211
  3. H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書
    8/26 18:52307
  4. 熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」
    14小時前84
  5. 薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光
    2小時前143
  6. 快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星
    22小時前2014
  7. 快訊／TWICE高雄宣佈加場「明天一次開賣」
    6小時前12
  8. 蔡阿嘎「在雪梨賭輸賭光」
    13小時前3011
  9. 《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應
    8/26 22:3144
  10. 峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　公開真實收入
    8/26 23:3810
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合