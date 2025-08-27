《祕密花園》導演離世5年　張本渝捷運站巧遇「神似分身」淚崩

記者蔡宜芳／綜合報導

知名女導演楊冠玉師承王小棣老師，曾執導《我的秘密花園》、《我要變成硬柿子》，她於2020年猝逝家中，享年57歲，噩耗令許多演藝圈好友難以接受。而與她交好的女星張本渝，26日透露在路上巧遇神似楊冠玉的人，眼淚忍不住奪眶而出。

▲張本渝和楊冠玉從工作夥伴變成朋友。（圖／翻攝自Facebook／楊冠玉、張本渝）

張本渝提到，她前幾天做完瑜伽準備搭車時，在捷運站口看到一位女子，對方無論是臉型、神態、穿著，還是身高，都和好友楊冠玉一模一樣，「我當下看傻了，我沒有預料到自己會被一個這麽像的人震攝到。應該說…原來她的離開我到現在還在難過。」

楊冠玉是王小棣的徒弟，也是圈內知名的「火爆女導演」，張本渝透露，雖然很多人怕楊冠玉，但自己在印象中並沒被對方罵過，「因為我都會把劇本背熟功課做好，頂多搞自閉，開工自己窩在一個角落，收工1分鐘之內離開現場。」

張本渝說，圈內有許多人都很怕楊冠玉，但她認為只要在工作上不要去觸碰對方忌諱的雷點，楊冠玉是個能幫助演員演得更好的優秀導演，「跟她一起工作即使72小時沒覺睡，都會有種吃苦像吃補的感覺。」

▲楊冠玉當年執導的《我的秘密花園》相當有人氣。（圖／翻攝自微博）

談起彼此情誼，張本渝說兩人從同事變成閨蜜，常常相約吃飯、喝咖啡，甚至一起做瑜伽。她坦言，那些回憶早已被放進長期記憶，但因為在捷運站巧遇那位神似好友的陌生人，回憶再次被翻攪出來，「我看著她從我身邊走了過去，我轉頭看著她的背影好久，心裡有個衝動想要衝上去再看兩眼，甚至告訴她她跟我的好朋友長的有多像。」

不過，張本渝最終忍住了，因為她已經控制不住表情，「我眼淚不止的一路走進捷運站，在口罩後無聲的宣洩悲傷，即便寫到現在我還是淚流不止⋯⋯」張本渝強調，雖然楊冠玉已經不在，但在她心裡永遠留著好友的身影，「那個愛喝可樂、有著爽朗笑聲，會大聲幹譙卻情感豐沛細膩的楊冠玉。」