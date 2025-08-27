ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
納豆豪氣說要生三小孩　偏心「女兒就算是綠茶婊都很可愛」

記者葉文正／台北報導

藝人納豆與老婆依依今天一起參加創世基金會愛守護活動，宣傳樂活宣導，依依透露去年兩人都做健檢，「反而是我膽固醇較高，他很正常，都有重訓，胸部是硬的，像馬東石。不過兩人也說未來將會生三個小孩，依依想要有一個兒子，但納豆希望三個都女生，還說「女兒就算綠茶婊也很可愛。」

▲▼創世基金會活動納豆與依依擔任大使-納豆，依依。（圖／記者周宸亘攝）

▲納豆(左)與依依擔任創世基金會大使。（圖／記者周宸亘攝）

依依也提到，「納豆以前都不睡覺，一天最多兩小時，現在每天睡12小時，大概十一點半睡覺，我們生活情趣看電視追劇摸東摸西，現在很少跟朋友應酬，朋友鼓勵我們每天找一間早餐店，就會早點睡可以吃不同早餐。」

▲▼創世基金會活動納豆與依依擔任大使-納豆，依依。（圖／記者周宸亘攝）

▲納豆，依依結婚後更是形影不離。（圖／記者周宸亘攝）

提到做人計畫，納豆說要生三個小孩，依依認為時機上差不多，要努力備孕了，恰巧妹妹也剛生完，希望加入媽咪寶寶的行列，納豆笑說：「全女兒都OK，不想要兒子，要兒子是依依說的，女孩很野也很可愛，像綠茶婊也可愛，現在平常心，也還沒去蜜月。」

▲▼創世基金會活動納豆與依依擔任大使-納豆，依依。（圖／記者周宸亘攝）

▲納豆恢復得很好，依依功勞不小。（圖／記者周宸亘攝）

依依也提到，跟納豆在一起八年，真的沒變化，開心大家一起同樂，如果有機會蜜月，想要去看極光，外界以為結婚的禮金很多，但花費也很驚人，結果沒賺錢，數禮金數到天亮，付錢也付到天亮。現在兩人會一起做瑜珈，有時候會生氣，他食量很小，他以前是喝酒喝出來的，只有錄影吃，兩三口就飽。

