蕭亞軒爆跨國戀「男友是土耳其CEO」！身分超狂 公開前1原因卡關了

剛滿46歲的蕭亞軒近來在中國大陸節目《讓我來唱》擔任導師，話題不斷，一掃過往因身心狀況而沉寂幾近休業所導致的陰霾。與此同時，更有讀者爆料，她年初先與一名出身土耳其的執行長曖昧，最近則在機上被直擊有名亞裔鮮肉男伴，看來事業運與新歡接力報到。

蕭亞軒在「假富二代」荷蘭男友之後、以及台北松山機場的亞裔鮮肉之前，還有一位民眾提供的執行長男伴，為土耳其人。據悉，蕭亞軒在今年初認識了來自土耳其的男子名叫Batu，兩人之前同在加拿大發展感情。

有說法稱該名男子精通英語、土耳其語、西班牙語與法語，現任度假村酒店的執行長。雖然身居金字塔頂端職位，但又傳Batu其實是靠多年從基層打工逐步晉升，曾涉足房地產、餐飲與清潔業。

年初蕭亞軒選擇主動飛往加拿大陪伴男友，被外界視為低調經營戀情的舉動。不過民眾也透露，蕭亞軒一旦被問起此事，多半仍會否認；於是這段跨國戀情能否曝光，還得看土耳其執行長是否有計畫來訪台灣。只是等不到執行長，蕭亞軒身邊就出現亞裔鮮肉。



