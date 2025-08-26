王思佳化妝師吳阿志驟逝　親哥曝離世原因：將依遺願帶回台南樹葬

記者蔡宜芳／綜合報導

知名明星化妝師吳阿志（本名吳志竑）驟逝消息震驚演藝圈，與他合作的藝人都紛紛發文悼念，包括拐拐、王思佳、小賴等。而他的哥哥25日透過其社群證實消息，也公開了吳阿志離世的原因。

▲吳阿志於日前逝世。（圖／翻攝自吳阿志臉書、王思佳IG）

吳阿志的哥哥透露，吳阿志是於23日因心肺衰竭在家裡離世，「我們將依志竑的遺願，把他帶回台南樹葬。」他也向弟弟的工作夥伴與朋友致歉：「相關的流程，我會再做一次完整的回覆，弟弟無法完成他剩下的工作，我代他和工作夥伴說聲抱歉。」並表示自己目前保管著弟弟的手機，如有重要訊息將由他統一接洽。

吳阿志的入殮火化追思將於28日下午1點在台北市懷愛館景仰樓B2真愛室5舉行，現場不設瞻仰遺容，僅提供獻花祝福。後續家人會依照遺願將他帶回台南，於9月6日上午10點在台南仁德紀念園區環保葬專區舉行樹葬儀式，並開放親友參加，家屬也特別感謝各界的關心，並敬謝奠儀與花籃。

▲吳阿志親哥公開追思會資訊。（圖／翻攝自Facebook／吳阿志）

