獨／江柏樂身家3億元　曾住在李登輝祖宅　超級汽車營業員協槓變命理師

記者葉文正／台北報導

知名命理師江柏樂2021年中風，目前恢復得很好，他受訪時表示，幼時曾住過李登輝的家，還見過女鬼，當時江爸爸也無奈表示，「我們家就是窮到被鬼抓去」，不過後來他從汽車營業員轉行當命理師，竟然扶搖直上，身家達到3億元，直到現在不管台灣或東南亞都有他的信徒。

▲ 江柏樂透露曾住過李登輝家。（圖／記者徐文彬攝）

江柏樂的故事相當神奇，他透露：「我走入這行是因為小時候住在已故李登輝他們家，他爸爸李金龍是我的伯公，當時我們家裡很窮，伯公收留我們，那時我第一次看到鬼，也是在他們舊家，女生在梳頭髮，女生頭轉過來沒有臉，我就跟爸爸說有鬼，爸爸無奈說，我們也是窮到快被鬼抓走，沒關係，那時鬼常常在我們家飄來飄去，我當時才知道，鬼是看不到下半身的，都是用飄的。」

▲ 江柏樂一生相當傳奇。（圖／記者徐文彬攝）

江柏樂說，回想36年前，就住在士林無尾巷，「我一個月就賺20萬，靠賣汽車有高業績，後來我弟也跟我一樣賣車，後來我賣美國車也是冠軍，在敦化南路賣BMW，也是全省冠軍，還因此被採訪。」

▲江柏樂透露自己從營業員轉為命理師。（圖／記者徐文彬攝）

江柏樂後來賺錢投資開餐廳跟酒店、卡拉OK酒店，想要因此致富，沒想到全都賠光光，「我不是做生意的料，爸媽賣房子，還欠了一千多萬，女友也跑了，讓我感到很沮喪，恰巧看到命理班在招生，但當時學風水要花36萬元，八字又要3萬6，還學針灸，後來放棄針灸，在關渡宮求到籤王，說我會成為命理界天王，我窮到走投無路，後來又拜北投行天宮，又求到籤王，就去報命理各種班。

江柏樂也提到當時的困境：「我一個月賺20多萬，但一個月花10多萬學命理，剛出來看還不收錢，看風水隨便人家包，跑到桃園有人只包6百元，連計程車費都不夠，月收紅包50幾個，竟賺不到10萬元，慢慢越賺越多，後來是處理鬼的業務，經過十多年後，玄天上帝託夢教我陰宅的功夫，當時有次跟某位民眾說，哥哥的雕像不能直接放神明桌，後來鬼來找我，把我吵到天亮，天亮後我趕緊買水果跟金紙跟他道歉，因為這樣的祭祀，要寫把哥哥的名字寫在牌位裡，回家後我開始生病，上電視後，才有開始處理鬼，處理一千一百多件，都要寫信給神明看，說我要到哪裡去處理鬼。」

江柏樂表示，現在兒子才念高二，未來希望把棒子傳給愛兒：「希望他能念建築或室內設計等科系，結合我傳授給他的命理等知識，會很有未來，但也不能勉強他啦，要有興趣才能接棒。」