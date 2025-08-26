還記得《天國的階梯》韓泰華嗎？　56歲帥成這樣...還同框台灣女星

記者蔡琛儀／台北報導

台韓共同投資的電影《懸賞令》，除了募集台灣、南韓兩地的資金外，還集合了韓台兩地的演員共同參與演出，故事中多達七成的發生地點全在台中，主要演員包括金炳萬、《天國的階梯》男星申鉉濬、裴優熙等，還驚見台灣人氣女星雷嘉汭，也是她繼和馬東石等人合作韓劇《TWELVE》後，再次參演台韓電影。

▲韓星申鉉濬（左起）、裴優熙、金炳萬主演電影《懸賞令》。（圖／童心娛樂提供）

申在鎬經過多次跨國會議及親自來台勘景後，選定「台中」為背景，拍攝場景包括審計新村、台中公園、國立台灣美術館、樂成宮、國家漫畫博物館等，將台中市最有名的地標景點都涵括在內，可望帶動一波台中觀光熱潮。

在南韓頗富盛名的搞笑藝人金炳萬，出道以來曾造訪過45個國家，唯獨沒到過台灣，對於來台拍攝取景他興奮地表示對「台式料理」情有獨鍾：「每次到外地旅遊或錄節目，我都會刻意尋找台灣餐廳，在所有台式料理中，我特別喜愛炒米粉！」而他也即將在下個月與前女友再婚，喜上加喜。

▲雷嘉汭參演《懸賞令》。（圖／翻攝IG／shinhyunjoon）

以韓劇《天國的階梯》及電影《金館長對金館長對金館長》、《家門榮耀》系列走紅的申鉉濬，坦言對台灣十分熟悉：「從小我的父母就很愛帶我到台灣旅遊，但很奇怪每次都只到台北，今年五月我才和朋友們到台北旅遊，這次因為拍戲能造訪台中這個城市，我感到既興奮又期待呢！」

曾為偶像團體Dal★Shabet成員的裴優熙，2013年曾隨《M! Countdown》節目錄製登上台北小巨蛋舞台，她對於台灣粉絲的熱情及台灣好吃的食物始終念念不忘，「雖然相隔已超過10年，但這對我來說是個非常有趣且難忘的回憶啊！在期望藉著在台中拍戲，能創造更多與台灣有關的美好回憶。」