「嗨！出發吧來台東」卡司再曝光！　影后李心潔領軍「2大咖男團」

▲ 「嗨！出發吧來台東」演唱會第三波卡司曝光，李心潔、八三夭。（圖／台東縣政府 提供）



記者翁子涵／台北報導

台東年度盛事「嗨！出發吧來台東」演唱會，卡司陣容華麗升級，縣府日前公布第三波夢幻名單，金馬影后李心潔、男團Ozone、八三夭重磅加盟，讓星光直逼跨年晚會，這場音樂饗宴將於9月13、14日連續兩天，在台東市國際地標盛大開唱，李心潔感性表示：「台東的山海、稻田與純樸居民總讓我讚嘆！這次能在大自然懷抱中以Live band形式演出，將是特別的音樂體驗。」更預告將帶領全場觀眾「裙擺搖搖」嗨翻現場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ Ozone也受邀演出。（圖／台東縣政府 提供）



李心潔也分享兩年前原計畫帶家人來台東旅遊，卻因颱風攪局而作罷，留下遺憾。她堅信未來一定還有機會重訪這片美麗土地。字裡行間流露對台東的深厚情感與期待。

正緊鑼密鼓籌備大型演唱會的搖滾天團八三夭，將擔任演唱會首日開場嘉賓，他們興奮表示：「能在世界巡迴百忙中受邀打頭陣，倍感榮幸！我們誓言帶來最炸裂、最熱血的演出，絕對嗨翻台東！」八三夭曾受邀參與台東熱氣球盛會，雖未升空，卻被滿天熱氣球的夢幻景象震懾。團員小橘笑稱：「舞台上不怕高，只怕氣氛不夠High！」他們大讚台東美景、慢活與美食，更喊話：「一來就不想走，希望常來表演！」

男團Ozone去年在台東「藍海生活節」開唱，對水上跳舞的經驗印象深刻，直呼難忘，他們期待這次能帶給歌迷更美好回憶，Ozone許願若有空，想去鐵花村感受藝術氣息，聆聽原民歌聲，享受在地美食，徹底放鬆身心。

