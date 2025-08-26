曾遭親姊騙光2億家產　玉女歌手宣布喜訊…61歲美成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

踏入歌壇40年，歌手范怡文宣布在明（27日）62歲生日當天，推出全新單曲〈美好時光〉，由音樂人崔軾玄替她量身打造；崔軾玄對范怡文的樂觀開朗、豁達的精神深受感動，范怡文說，第一次聽到Demo時，當下就淚流滿面，「雖然是平鋪直敘的歌詞，但講的都是我們每天的生活。」

▲范怡文推出新歌〈美好時光〉 。（圖／翰森娛樂提供）

崔軾玄大讚范怡文狀態保持很好，除了平時勤健身，音準、各方面情感都表達的非常完美，是很自律的藝人，於是寫出〈美好時光〉這首適合她的正能量歌曲，「經歷人生的當下或許覺得痛苦，但回過頭來，會感謝生活中給予的一切。」

范怡文過去轉做服飾業曾一度身價高達2億元，但卻遭親姊騙光家產，後來重振旗鼓再起，她坦言做服裝20年，雖然結果不盡人意，但都是自己很喜歡的事，從歌手到做老闆，必須不斷進步，喜歡變化和挑戰，不然就等著別人超越，於是選在40週年時出新單曲，希望傳遞擁抱幸福的心情；范怡文表示，「〈美好時光〉最打動我的一句是『讓青春永遠綻放，讓美麗都可以想像』」，直言那是一種無法用言語形容的感動。

▲范怡文雖已62歲，但外貌保養得宜。（圖／翰森娛樂提供）

如今透過新歌，范怡文希望將這份溫暖傳遞給歌迷，暖心說：「每個人都有屬於自己的美好時光，只要勇敢、健康、快樂的過生活，就能擁有屬於自己的幸福。」