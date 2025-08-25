女星「乳貼遮點」男師傅胸部按摩！日實境秀大尺度…錄完遭喊卡不播了

記者陳芊秀／綜合報導

日本越來越多實境節目躍上國際串流平台，在全世界放送且獲得熱烈迴響，然而近日爆發一個全新實境節目，秘密錄製完畢後，突然被告知節目喊卡，令相關人士錯愕。該節目選在近期相當熱門、專門為女性顧客服務的按摩店拍攝，知名女星在蒙面、遮重點部位下接受胸部按摩等，內容令人驚奇。

▲日本上半年錄製全新實境節目，企劃是選出最佳男性療癒師。（圖／免費圖庫PAKUTASO、翻攝自X）

據日媒《NEWS POST SEVEN》報導，一個全新實境節日以女性按摩店「東京秘密基地」為拍攝舞台，進行「男性療癒師」的選秀企劃，且號稱在人人皆知的國際串流平台上線播出，節目在上半年已經展開錄製。參與節目的一位20多歲女性爆料，節目單位現場準備2位親密行為協調員，有胸部按摩或親吻等環節，但過程沒有發生任何糾紛，氣氛類似實境節目《單身漢》。

節目拍攝約2周，在郊區進行封閉式住宿。參加節目的都是20至30多歲男性，具備高顏值且身材健壯。而接受男療癒師按摩的，有多位女藝人，甚至有大間經紀公司旗下的女明星，女生都帶著像化裝舞會的眼罩，接受男子按摩時，會用乳貼遮擋。參加節目的女子描述：「現場準備了5張床，女藝人與男性各兩人一組，由人氣治療師擔任講師並進行指導。示範了溝通方式及按摩實作。」課程結束後，先請男性離場，留下女性在場討論，接著由評審選出合格者，每一關會淘汰一人，雖然節目內容乍聽之下尺度很大膽，但是參與節目的女性表示，評審標準不只在按摩技巧，還有人品與溝通過程，認為節目製作相當嚴謹。

不料兩周順利拍攝結束後，節目突然被通知取消串流上線。爆料女性透露，是串流平台單方面決定，今後不會再有任何拍攝，節目無限期延期。她與眾人幾乎被關兩周密集拍攝，聽到結果很震驚，但是參加節目的酬勞還是有支付，金額不便透露。

有關節目無法播出的原因，節目相關製作人員推測，可能是受到富士電視台性醜聞影響，受害的話題很多，疑似是受到相關的考量，認為節目製作的時機不好。而負責推動此企畫的國際串流平台，面對詢問拍攝情況與播出計畫，則沒有回應。