范冰冰遭封殺7年！　大馬獲頒勳章…罕吐心聲：人生沒有白走的路

記者陳芊秀／綜合報導

43歲大陸女星范冰冰自2018年稅務風波後，至今7年難以重返大陸娛樂圈，持續轉向海外發展，如今在馬來西亞獲封拿督！她昨日（24）受邀出席馬六甲州元首敦莫哈末阿里的76歲華誕冊封典禮，並正式獲授「DPSM拿督」勳銜，成為繼成龍、印度影星沙魯克汗後，又一位獲此殊榮的國際巨星。

▲▼范冰冰大馬獲封拿督。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰大馬獲封拿督。（圖／翻攝自微博）

范冰冰身穿一襲淡綠色的傳統馬來服飾出席。她能獲得此榮譽，是因為擔任「2024馬六甲旅遊年親善大使」期間所創造的驚人效益。據當地媒體報導，自她去年接任大使後，相關宣傳活動在微信上的點擊量，短短3天內就累積超過15億次，更成功帶動前往馬六甲的中國大陸旅客人數，從原本的20萬人次激增至66萬人次，漲了3倍之多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於獲封拿督，范冰冰受訪時直說相當榮幸，並稱馬六甲是她的「福地」。她在社群平台形容這枚勳章「沉甸甸、充滿鼓舞」，並寫下勵志感言：「都說了每走一步都要算數，人生從來沒有白走的路。」她承諾將持續為推廣馬六甲觀光努力，並透露九月將會再度造訪，完成後續工作。

▲▼范冰冰大馬獲封拿督。（圖／翻攝自微博）

▲▼范冰冰大馬獲封拿督。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰擔任馬六甲旅遊大使，為當地大漲3倍觀光客。（圖／翻攝自微博）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

范冰冰

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

