韓國也瘋《鬼滅 無限城》！周邊3天賣光「轉賣飆4倍價」　破2項年度紀錄

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》不僅在日台擁有超高人氣，22日在南韓上映後，更是創下當地年度最短時間破百萬觀影紀錄，不只如此，預購也是年度最高的成績，各家電影院推出的相關周邊，在3天內就賣光，且在網路上轉賣價格更是飆漲。

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》在韓於22日上映，預售票開賣後就已經賣出92萬張，創下今年最高紀錄，上映第二天就突破百萬名觀眾的成績，刷新今年所有在韓上映作品達到百萬觀影的最短紀錄，不只票房驚人，相關周邊也形成一波搶購潮，更有人高價轉賣。

南韓當地電影院CGV、MEGA BOX和LOTTE CINEMA在《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》上映時，都推出了特典和周邊的相關活動，其中鬼殺隊羽織刀鍔徽章、鬼殺隊刀與刀鍔的吊飾最為搶手，不到3天就被搶購一空。根據在韓工作的柯小姐表示，由於是隨機盲盒，現場可見許多粉絲互相交換，可見熱忱，且看電影的時候還聽得見四起的啜泣聲，坐在隔壁的男性更是哭出聲來。

而在南韓二手交易網站上，原本單價韓幣1萬元（約台幣225元）的鬼殺隊羽織與刀鍔的徽章，竟被以一組10入韓幣28萬元（約台幣6225元）的價格轉售；原本韓幣1萬1900元（約台幣265元）的鬼殺隊刀與刀鍔的吊飾，也被以一組8入韓幣45萬元（約台幣1萬元）的價格轉售中，可見超高人氣。

