《鬼滅之刃無限城》破280億日本影史第3！　每6人就有1個看鬼滅

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》發表最新票房數字，自7月18日上映38天，觀影人次紀錄達1982萬5555人，總票房280億8769萬4600日圓（約台幣58億144萬3100元）。此成績已超越1997年《鐵達尼號》的277.7億日圓，躋身日本影史總榜第3名。

▲《鬼滅之刃無限城第一章》日本票房突破280億。（圖／翻攝自X）

《鬼滅之刃無限城篇》第一章票房每周都在更新日本影史。該片在日本上映3天，票房突破55.2億日圓，刷新了日本影史上開片（首3日）成績、首日票房、單日票房等3項紀錄。隨後開始朝著影史排行邁進。而原作漫畫發行量也突破2億冊大關。

據日媒《Magmix》分析報導，根據日本總務省於2025年1月1日的統計數據，日本總人口數約1億2433萬0690人。而《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再來》的動員觀影人數達1982萬5555人，換算下來，相當於每6至7人中就有1人看過《鬼滅之刃》電影。

而《鬼滅之刃無限城篇》描述鬼殺隊進入無限城，與鬼舞辻無慘領軍的鬼展開最終決戰的故事。目前日本影史第2高是宮﨑駿2001年推出的神作《神隱少女》，穩居影史第一長達19年，於2020年被《鬼滅之刃無限列車》超越，如今《無限城篇》第一章與《神隱少女》票房僅差36億日圓，動漫迷估計《無限城》9月中旬或8月底將會到達300億大關。

▲《鬼滅之刃無限城》第一章影史第3，與《神隱少女》票房差距36億日圓。（圖／ETtoday製圖）