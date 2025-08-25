許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱近日深陷毀滅式爆料，被聲稱前女友的許荔莎公開控訴劈腿，還被爆私下談論經紀公司老闆于正有白月光「何晟銘」，目前發聲明強調「目前單身」，且已經報警。不過爆料風暴還沒結束，許荔莎一度宣布休戰半個月，但昨日（24）又發文預告，將爆出許凱私下說其他明星壞話的內幕。

▲許凱遭前女友爆料他私下說明星壞話。（圖／翻攝自微博）

許荔莎無預警發文：「檀家軍、幂家軍、譚家軍、林家軍、黃家軍x2、李家軍、半個月後做好戰鬥準備。」陸網從貼文分析，她以粉絲群代稱的方式，點名了包括檀健次、楊冪、譚松韵、林一、黃景瑜、黃明昊、李一桐等多位藝人，並暗示這些藝人都曾遭許凯在私下場合批評。爆料名單中的藝人大多與許凯有過合作經歷，如與《驪歌行》、《愛的二八定律》、《你比星光美麗》、《烈火軍校》、《密室大逃脱》等劇集、綜藝節目等。

留言串中檀健次粉絲回應「檀家軍來支持了」，許荔莎親回：「必須支持，他說你們正主壞話了。」她表示，「凱家軍辜負我的期待一直背刺我，我只有求助外援，凱凱嘴你們正主了」，不過該則貼文隨後已經刪除。

▲許荔莎發文，預告要爆料許凱說其他明星壞話，隨後又刪除。（圖／翻攝自微博）

陸網對許荔莎的爆料看法不一。部分網友質疑其因前期爆料控出軌但遭指證據不足，轉而拉其他藝人共沉淪博熱度，有人認為爆料者製造粉絲圈矛盾煽動對立。另外一派網友則好奇八卦。而她突然宣布「休戰半個月」，並寫下「閱兵是國家大事哦」，外界解讀是為大陸九三閱兵「掛上休戰旗」。

▲許凱日前發聲明反擊出軌劈腿、酒後強迫發生關係是造謠，已經報警。（圖／翻攝自微博）